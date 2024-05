Aalborg var flere gange i onsdagens finale foran, men til sidst trak Fredericia det længste strå.

Det så længe ud til, at Aalborg Håndbold onsdag aften i Fredericia skulle generobre tronen i dansk håndbold, men til sidst trak Fredericia HK det længste strå og vandt 31-30.

Nordjydernes landsholdsback Mads Hoxer mener efterfølgende, at Aalborg kun kan takke sig selv for, at det ikke blev til DM-guld onsdag.

- Vi har chancerne til selv at få det afgjort, men vi mangler den sidste skarphed, mens Fredericia har det sidste held, der gør, at de kommer tilbage, siger Hoxer.

Der blev trukket store veksler på højrebacken, der også havde god tur i den og endte kampen med ni scoringer.

I første halvleg udgik svenske Lukas Nilsson tidligt med en skade, hvilket betød, at Aalborg-bagkæden i det meste af anden halvleg bestod af Hoxer, Thomas Arnoldsen og Aleks Vlah.

- Når han (Lukas Nilsson, red.) går ud, skal vi andre også kunne løse det, og det formår vi også i 50 minutter. Det er i de sidste ti minutter, at det kokser for os, siger Hoxer.

Hjemmeholdet blev onsdag hjulpet frem af en tætpakket hal, hvor 2400 tilskuere gjorde sit til, at der skulle en tredje kamp til, før der findes en dansk mester.

- Jeg synes, at Fredericia er to forskellige hold på ude- og hjemmebane. Jeg har en fornemmelse af, at de får lov til det dobbelte hjemme, i forhold til når de ikke spiller i egen hule.

Derfor forventer Hoxer også en helt anden kamp i Aalborg lørdag, når guldet skal uddeles.

- Nu skal vi se på det hele igen. Så tager vi de gode ting med, mens vi sorterer de dårlige ting fra. Og så skal det nok være os, der står med guldet, lyder det fra landsholdsbacken.

/ritzau/