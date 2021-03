Det kan godt være, at Rikke Hørlykke har haft en blændende karriere i håndboldhallerne.

Men i kulissen har det ikke alt sammen været fryd og gammen for den nu tidligere håndboldspiller.

For mens hun har samlet på succeser og medaljer, har hun nærmest ikke haft kontakt til sin biologiske far. Det fremgår af et interview i Hendes Verden, skriver Alt for damerne.

Faktisk har hun kun mødt sin rigtige far få gange, fortæller hun. Alligevel føler hun ikke, at hun nogensinde har manglet noget.

Klavs Bruun Jørgensen og fru Rikke Hørlykke ses her ved den røde løber før DRs Sport 2019 Show i Jyske Bank Boxen i Herning. De har været gift, siden hun var 23 år. Foto: Henning Bagger Vis mere Klavs Bruun Jørgensen og fru Rikke Hørlykke ses her ved den røde løber før DRs Sport 2019 Show i Jyske Bank Boxen i Herning. De har været gift, siden hun var 23 år. Foto: Henning Bagger

»Det skulle da lige være, at min rigtige far gad se mig, for det er jo aldrig fedt, at din far ikke magter dig. Det er der nok mange, der kunne få noget dybt ud af. Jeg tror faktisk ikke selv, det har betydet noget særligt for mig,« siger Rikke Hørlykke i interviewet.

Den 44-årige stjerne voksede op som en del af en søskendeflok på seks sammenbragte børn og fik et nært forhold til sin stedfar.

På den måde har hun ikke haft noget afsavn i forhold til sin far, selvom hun den dag i dag undrer sig over den måde, han prioriterede hende på.

»Jeg nåede kun at møde min far fem-seks gange, inden han døde for nogle år siden. Da han fandt ud af, at han var syg, samlede han sine fire børn, som han havde fået med fire forskellige kvinder. Jeg kunne godt se ret meget af mig selv i ham, og jeg synes, det er synd, at han ikke havde overskud til os. Men han vidste, at jeg havde det godt hos min mor. Der følte jeg mig aldrig alene,« forklarer Rikke Hørlykke.

I dag er hun personlig træner og gift med den tidligere håndboldspiller Klavs Bruun Jørgensen.

Det fortæller hun også om i interviewet, hvor hun sætter ord på deres særlige forhold, hvor de ofte har været væk fra hinanden lang tid ad gangen på grund af deres respektive karrierer.

Parret har været gift siden år 2000 og har børnene Aksel og Karla sammen, som er henholdsvis 14 og 11 år.

Først på året sagde den tidligere danske håndboldstjerne Rikke Hørlykke ja til et nyt job som vært på DR-programmet 'Morgentræning'.