44-årige Rikke Hørlykke åbner nu op for, hvordan hun i en tidlig alder lærte at klare tingene selv.

Spoiler-alert: Hvis du følger med i TV 2-serien 'Korpset,' så indeholder artiklen beskrivelser fra kommende afsnit.

»Jeg er vokset op med, at det med at give op er et svaghedstegn. Der har altid været noget, jeg helst ikke vil hen i. Jeg kan ikke huske, jeg har givet op på noget tidspunkt.«

Sådan lyder det fra den tidligere håndboldspiller i det seneste afsnit af 'Korpset'. Et program, hvor kendte danskere skal gennem et ekstremt hårdt forløb, der er tilrettelagt af tre tidligere jægersoldater.

Deltagerne bliver udsat for tortur, udsultning, ekstrem kulde og et hav af fysiske hårde udfordringer, der har fået flere af de kendte danskere til at knække undervejs.

Men for Rikke Hørlykke har hun brugt de ekstreme udfordringer til at komme i kontakt med de grænser, som hun tidligere har kæmpet med. En lyst til at prøve at se, om hun stadig kan håndtere det pres og udvikle sig som person.

»Det er en dannelse. Jeg har altid gennem min træning haft en idé om, at jeg har noget af det, der skal til for at blive elitesoldat. Jeg vil gerne udvikle nogle skills, som der skal til for at gennemføre sådan et forløb,« siger Rikke Hørlykke til B.T. og fortsætter:

»Jeg valgte allerede i 7.–8. klasse at gå lidt andre veje, end alle andre gjorde. Jeg var i min skolepraktik både i Søværnet og Flyvevåbnet.«

Rikke Hørlykke er gift med Klavs Bruun Jørgensen, og parret har to børn. Foto: Henning Bagger Vis mere Rikke Hørlykke er gift med Klavs Bruun Jørgensen, og parret har to børn. Foto: Henning Bagger

I 9. klasse fortsatte Rikke Hørlykke med at gå sine egne veje. Som 15-årig mente hendes stedfar, at det var fjollet at løbe rundt og spille håndbold. Alligevel valgte hun selv at søge ind på et fireårigt forløb på et Team Danmark-gymnasium, hvor hun husker, at hendes forældre ikke hjalp til med ansøgningen. Det var hendes helt egen beslutning.

»Jeg har altid valgt at ordne tingene selv. Selvom det var svære valg på det tidspunkt, hvor alle andre begynde at drikke og feste løs. Det valgte jeg for det meste fra, fordi jeg ville vise, at man godt kan gå andre veje og lykkes med det.«

Med sin deltagelse i 'Korpset' ville Rikke Hørlykke også gerne derud, hvor hun udfordrede sig selv så meget rent mentalt og fysisk, at hun ikke kunne undgå at tage sig nogle erfaringer med sig fra ekstremt pressede situationer.

»Jeg kan huske en situation, hvor vi bliver tortureret. Vi er iført hætte og briller, og er blevet lagt ned i kasse, hvor vi skal tilbringe adskillige timer. Jeg lider lidt af klaustrofobi, men i stedet for at gå i panik, så flytter jeg mit mindset over på noget helt konkret.«

»'Jeg skal nok få nok luft. Jeg fryser ikke. Måske kan jeg endda nå en lille lur,' sagde jeg til mig selv i situationen. Det med at flytte fokus væk fra det, der gør røvondt og kan skabe voldsom panik, er noget jeg har lært og kan bruge fremadrettet.«

Rikke Hørlykke er blandt de sidste fem deltagere i programmet, der startede med et aspiranthold bestående af 12 kendte danskere.