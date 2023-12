Mie Højlund ville gerne have vidst mere om Serbien, som venter i VM-premieren, men er dog optimist.

Der bliver talt i generelle vendinger, når de danske landsholdsspillere skal sætte ord på det serbiske mandskab, som fredag venter i VM-premieren.

Det er nemlig begrænset, hvad Mie Højlund og holdkammeraterne har af viden om Serbien, som har været milevidt fra succes siden VM-sølvet på hjemmebane i 2013.

Og selv om den vævre Odense-håndboldspiller er fortrøstningsfuld før braget i Boxen i Herning, så ville hun gerne have læst endnu mere op på serberne.

- Det er et hold, som vi skal slå, hvis vi holder os til vores base. Men vi ved faktisk ikke så meget om dem, siger hun.

- Vi har lidt videomateriale at gøre med, men det er lidt ubehageligt ikke at have så meget viden om dem. For mig er det i hvert fald rart at vide meget om modstanderen, siger Mie Højlund.

Hun fortæller, at det ikke er alle på landsholdet, der har det sådan. Men Mie Højlund vil hellere end gerne bruge tid på at nørde modstanderens spilmønstre.

- Jeg kan godt lide at sætte mig ind i, hvordan jeg skal stå i forsvaret, og hvilke huller der opstår i angrebet. Jeg kan godt lide at have gjort mig nogle tanker og se spillet for mig, allerede inden jeg træder på banen.

- Det er især forsvarsmæssigt. Det handler meget om at vide, om det er en fintestærk spiller, man står overfor, og om man i så fald skal lidt længere frem at stå, siger hun.

Men fredag må hun altså klare sig uden at have gennemspillet alle scenarier i hovedet. Hun kan trøste sig med, at Sandra Toft, som kender nogle af spillerne fra den ungarske liga, kan byde ind med en smule viden.

- Det er et ungt hold, som spiller klassisk Balkan-bold. Det er med følelserne uden på tøjet, siger keeperen.

Det er imidlertid danskernes egen præstation, der kommer til at afgøre, om det ender med nederlag eller sejr i VM-åbningen, mener landstræner Jesper Jensen.

- Det vigtigste er os selv i en åbningskamp. Sådan er det, uanset hvem man møder. Det kunne man se i Norges kamp mod Grønland. Det bedste hold i turneringen mod et af de hold, der får det sværest, siger han og uddyber.

- Det var svært for Norge i det første kvarter. Man kunne ikke kende dem, og det er bare fordi, at der er ekstra mange følelser i sådan en kamp, hvor man er på hjemmebane, og der er høje forventninger, siger Jesper Jensen.

Skulle danskerne også løbe ind i et hårdt kvarter, kan de trøste sig med, at Norge endte med at slå Grønland med 43-11.

Danmark åbner sit VM klokken 20.30 fredag aften.

