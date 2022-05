Odense Håndbolds titelforsvar har fået en kæmpe mavepuster.

Tirsdag tabte mesterklubben første semifinale med hele syv mål til Herning-Ikast.

»Det er et hak i selvtilliden, men det er ikke noget, vi ikke kan komme videre fra,« lød det efter kampen fra Mie Højlund, der også i bogstaveligste forstand fik slået luften ud.

Hele to gange måtte hun bide smerterne i sig efter slag i mellemgulvet.

»Det tog luften kortvarigt, så jeg måtte ud at trække vejret, men det påvirkede ikke mit spil.«

Landsholdsprofilen synes, Odense Håndbold startede godt, men så gik det galt.

»De fik lov at spille for meget på deres præmisser, og vi fik ikke reageret på det. Vi havde intet modsvar.«

»Vi brændte nærmest alt på deres keeper i anden halvleg, og det gør det svært for os, når de kan løbe ned og smide den i kassen i den anden ende,« fortsatte hun.

Hun mener ikke, at presset på hendes og holdkammeraternes skuldrer er større end sidste år før dobbelttriumfen med liga- og pokaltitel.

»Sidste år var presset større, fordi vi i mange år ikke havde forløst vores forhåbninger.«

»Selvfølgelig er der gejst for at skulle forsvare det, og den starter i de her semifinaler.«

»Det er selvfølgelig skuffende. Det var ikke, som vi havde forestillet os,« sagde Højlund.

Hendes holdkammerat Rikke Iversen er sikker på, at titelforsvaret kan kickstartes allerede i kamp to i Ikast 18. maj.

»Vi skal hæve niveauet, og så bliver kamp to et helt andet resultat,« sagde Iversen.

»Der er to kampe endnu, hvis vi vinder den næste, og så kan alle komme med alt.«

»Selvfølgelig lever drømmen endnu. Vi havde en dårlig kamp. De gjorde os dårlige, men det skal vi løse i næste uge,« fortsatte landsholdsspilleren, hvis storesøster Sarah Iversen var med for Herning-Ikast.

Har storesøster så håneretten nu?

»Nej, jeg tror ikke, hun siger noget som helst. Der er vi ret enige om, at der lukker vi i,« lød det fra Rikke Iversen med et smil.