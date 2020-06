Lige nu skulle den tidligere håndboldspiller Lærke Møller have siddet i USA for at tage sig af de sidste forberedelser inden fødslen af sit og fodboldspilleren Thomas Enevoldsens første barn.

I stedet sidder hun i Danmark og venter. Venter på at blive genforenet med sin mand, der torsdag lander i Danmark efter tre måneders adskillelse. For den højgravide TV 2-ekspert kom aldrig af sted til USA, som det ellers var planlagt.

»Jeg skulle jo være fløjet her 1. juni, men man kan stadig ikke komme ind i USA, medmindre du er amerikansk statsborger eller har greencard, og det har vi ikke,« fortæller 31-årige Møller, der har termin i midten af juli, til B.T.

Hun havde godt frygtet, at det kunne ende med et nej til indrejse i USA, men ikke desto mindre kæmpede parret til det sidste på at finde en løsning.

Uge 30 Vi savner den kommende far @enevoldsen87 og håber at vi snart bliver forenet igen - krydser finger for at den oprindelige plan holder, og jeg kan flyve tilbage til LA d. 1. juni

»Vi har haft ringet til den danske og amerikanske ambassade, vi har hørt flyselskaber ad og alt muligt. Så fra at man ligesom fik at vide, at jeg ikke kunne komme derover, gik vi i gang med at arbejde på, om Thomas kunne komme hjem. For ville der overhovedet være nogle fly til Danmark så?«

Det var der heldigvis, og Thomas Enevoldsen fik lov af sin klub, Orange County SC, til at rejse hjem til Danmark.

Det er først inden for den sidste uges tid, at tingene endelig er faldet på plads for parret, og for Lærke Møller er det en stor lettelse endelig at vide, at hun ikke kommer til at føde alene.

»Der har været en masse usikkerheder omkring hele forløbet, så nu er jeg bare glad for, at han snart er på dansk grund, at vi er samlet, og at der ligesom er styr på det frem til fødslen. Jeg kunne ikke overskue, hvis nu man skulle stå i Danmark og føde alene, og Thomas ikke havde fået lov til at rejse hjem,« siger Lærke Møller, der dagligt har holdt sin kæreste opdateret om udviklingen i graviditeten ved at sende billeder og videoer af maven.

»Det hele har været så hektisk den sidste uge, og jeg er først helt tryg, når han sidder på flyet og er på vej mod Danmark.« Lærke Møller

»Thomas er gået fra at se en slank pige, da jeg forlod USA, til at komme hjem til en højgravid nu. Så det er jo også specielt. Han har heller ikke kunnet mærke, at hun bevæger sig inde i maven, og han har ikke kunnet være med til scanninger, så jeg er vildt glad for, han kommer hjem til alt det nu og kan være med i den sidste del af forløbet.«

Selvom deres plan om USA-eventyret er gået i vasken foreløbig, så er der omvendt en masse glade familiemedlemmer i Danmark, der ser frem til byde den nye baby velkommen.

»I baggrunden jubler begge vores familier. Vores forældre er selvøflgelig ærgerlige over, at vores plan ikke lykkedes, men nu kan de jo også være bedsteforældre tæt på. Det har selvfølgelig også betydet noget.«

Og der kan blive nok at se til for Lærke Møller og Thomas Enevoldsen de sidste uger af graviditeten, for de har ikke nået at forberede sig ret meget på en fødsel i Danmark.

»Vi skal ud og have købt alting nu, for det regnede vi jo også med, at vi skulle have gjort i USA. Så der er også en masse praktiske ting omkring babyudstyr, vi lige skal have styr på.

Hvad parrets nærmeste fremtid udover fødslen i juli bringer, og om de vælger at blive i Danmark i en periode eller tage tilbage til USA i efteråret, vides ikke endnu.

Nu skal Lærke Møller dog først genforenes med Thomas Enevoldsen på dansk jord efter flere usikre og kaotiske uger.

»Det hele har været så hektisk den sidste uge, og jeg er først helt tryg, når han sidder på flyet og er på vej mod Danmark.«