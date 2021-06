Hjertelæge tvivler på, at Christian Eriksen får nogle mén efter hans uhyggelige kollaps i Danmarks EM-åbningskamp lørdag aften.

Den danske superstjerne modtog livløs længe hjertemassage på Parkens grønsvær – men efter at Eriksen var blevet fragtet til Rigshospitalet, kunne UEFA melde, at den 29-årige danskers tilstand var stabil.

Og det var den stadig, da Eriksen vågnede på Rigshospitalet søndag.

I B.T.s fodboldpodcast, Fodbold EM, ringede panelet søndag morgen op til hjertelæge Jørn Bech Laursen for at stille ham nogle af de spørgsmål, som mange danskere spørger sig selv i dag.

Hvad skete der med Christian Eriksen i går?

»Der var en eller anden form for hjertesvigt. Enten har han haft en grundlæggende sygdom – eksempelvis noget kardiomyopati. Eller også har han haft en forstyrrelse i hjertets elektriske overledningssystem.«

Hvor alvorligt er det?

»Hvis det er noget i overledningssystemet, så kan man fikse det med en pacemaker. Og så behøver der ikke være mere i det. Men hvis det for eksempel er hjertesvigt, så er situationen afhængig af prognosen. Og det er meget svært at svare på, hvor alvorligt det så er. Der er så mange former for hjertesygdomme – nogle kan behandles, og andre kan man ikke behandle.«

Hvad sker der med ham nu inde på Rigshospitalet?



»Jeg vil skyde på, at de har fundet ud af, hvad han fejler og har handlet derefter. Der bliver taget super hånd om ham – de kan alt derinde. Der er ikke noget, de ikke kan.«

Hvis han får indopereret en pacemaker – kan han spille fodbold med den?



»Ja, det kan man sagtens. Men det er jo altid spørgsmålet med forsikringsselskaber og sådan noget. Han er jo ikke nogen billig dreng.«

Men det her er ikke nødvendigvis et punktum for Eriksens karriere?

»Det behøver det ikke at være, nej. Men det kan også være op til ham. Det er jo også et chok for ham og hans familie, at man kan falde død om. Der er jo også noget psykisk, der skal overvindes, når man har haft et hjertestop.«

Hvis hjertet er stoppet og ikke pumper blod rundt, kan det have påført skade til andre organer – som eksempelvis hjernen?

»Ja, men det var så kortvarigt. Og jeg nægter at tro, at det kommer til at have nogen betydning for ham. Han er ung og i god form, og han fik lynhurtigt hjertemassage. Jeg tror overhovedet ikke, at han får nogle mén af det her.«

På søndagens pressemøde forklarede landsholdets læge, Morten Boesen, dog, at Rigshospitalets læger endnu ikke havde fastslået, hvad der forårsagede Eriksens hjertestop.