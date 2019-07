Klavs Bruun Jørgensen har fået mulighed for at samle håndboldlandshold en ekstra gang inden VM i Tokyo.

For første gang nogensinde skal det danske kvindelandshold i håndbold samles uden for de normale landsholdsterminer.

Det sker, når holdet fra 22. juli samles til en ekstraordinær træningstur i København og norske Stavanger, hvor blandt andet en træningskamp mod Norge venter.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen er glad for, at det er lykkedes at lave en aftale med klubberne om den ekstra samling, inden det går løs ved VM i Tokyo til december.

- Vi har modtaget et par afbud på forhånd, og så vidste vi godt, at det ville blive svært med de udenlandske klubber.

- Men også her har et par stykker givet deres tilladelse til, at deres danske spillere møder ind, så det er en rigtig stærk trup, vi er lykkedes med at få samlet.

- Det betyder meget for kvaliteten af den træning, vi skal have, siger han i en pressemeddelelse.

Landsholdet indleder samlingen i København og flyver til Stavanger 24. juli. Her vil der være samtræning med det norske landshold og landskamp mellem de to nationer.

Klavs Bruun Jørgensen har udtaget følgende spillere til træningsturen:

Målvogtere: Althea Reinhardt og Amalie Milling.

Stregspillere: Kathrine Heindahl, Sarah Iversen og Maria Lykkegaard.

Fløjspillere: Lærke Nolsøe, Freja Cohrt, Trine Østergaard og Line Mai Hougaard.

Bagspillere: Stine Jørgensen, Anne Mette Hansen (24.-28. juli), Kristina Jørgensen, Mie Højlund, Mai Kragballe, Annette Jensen, Nadia Offendal, Helena Elver, Louise Burgaard.

/ritzau/