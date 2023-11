VM-feberen er nået hele vejen ud til det ydre rum.

Den danske astronaut Andreas Mogensen, der lige nu er på mission i rummet, har nemlig sendt en hilsen til det danske kvindelandshold fra Den Internationale Rumstation ISS.

Det skriver DanskHåndbold i en pressemeddelelse.

I en video ønsker Andreas Mogensen de danske håndboldstjerner held og lykke til VM-slutrunden på hjemmebane.

Andreas Mogensen sender en hilsen fra rummet. Foto: DanskHåndbold Vis mere Andreas Mogensen sender en hilsen fra rummet. Foto: DanskHåndbold

»Jeres udvikling de seneste år har været imponerende. Fra en fjerdeplads ved EM i 2020 til VM-bronze året efter og EM-sølv sidste år. Nu glæder jeg mig til at heppe på jer i jagten på endnu et topresultat – også helt herude fra rummet,« siger astronauten, der befinder sig næsten 400 kilometer over Jordens overflade.

»Som astronaut ved jeg, at man skal turde at række ud efter stjernerne. Og det formår I til stor inspiration for os alle sammen,« lyder det videre.

Den overraskende videohilsen er da også noget, der har skabt begejstring i VM-truppen.

»Det var meget cool. Jeg har aldrig lige fået en hilsen fra rummet før, så den er vi meget glade for,« siger landsholdsspiller Anne Mette Hansen.

VM skydes i gang onsdag aften med åbningskampen mellem Ukraine og Brasilien.

Danmark tager dog først hul på turneringen fredag, hvor Serbien venter i en tæt på udsolgt Jyske Bank Boxen i Herning.