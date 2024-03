GOG-fans må en tur væk fra Fyn, hvis de ønsker at støtte deres hold på lægterne onsdag aften.

For Champions League-braget mod FC Barcelona skal nemlig spilles i Kolding i stedet for Odense eller Gudme.

Årsagen?

Et hestestævne i Jyske Bank Arena, hvor fynboerne normalt spiller de store kampe, fortæller klubbens direktør, Kasper Jørgensen, til B.T.

Landsholdsmålmand Emil Nielsen skal onsdag aften møde GOG med mægtige FC Barcelona. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Landsholdsmålmand Emil Nielsen skal onsdag aften møde GOG med mægtige FC Barcelona. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Vi har ikke en ledig arena, der er stor nok til sådan en kamp. Vi plejer at spille i Jyske Bank Arena, men der er et hesteshow her i uge 7, så vi har måttet flytte den uden for Fyn. Vi har desværre ikke førsteret til arenaen,« lyder det, inden han tilføjer:

»Det er klart frustrerende, at vi ikke kan spille sådan en kamp på Fyn og servicere vores fans samt sponsorer. Men det er glædeligt, at Kolding vil samarbejde.«

På trods af, at klubben må nøjes med en midlertidig hjemmebane i onsdagens brag, forventer håndbolddirektøren stadig, at der bliver en voldsom stemning på lægterne.

»Der er udsolgt, men vi har kunnet mærke, at der er flere personer fra Kolding end Svendborg og Odense, der har købt billet, så forhåbentlig får vi mange nye fans,« forklarer Kasper Jørgensen.

I øjeblikket er der ved at blive bygget en ny håndboldarena i Svendborg, hvor GOG fremover skal spille sine hjemmekampe.

Fra 1. januar 2025 er det i hvert fald planen, at den nye arena, som får plads til 3.500 tilskuere, skal stå klar.

GOG møder onsdag aften mægtige FC Barcelona klokken 18.45.