Mathias Madsen er uenig i ledelsens strategi i Herning-Ikast og stopper derfor i klubben øjeblikkeligt.

Håndboldkvinderne fra Herning-Ikast (HIH) skal have ny cheftræner i den kommende sæson.

Mathias Madsen stopper nemlig i klubben, da han er uenig i klubbens fremtidige strategi. Det skriver HIH på sin hjemmeside.

Ledelsen har besluttet, at det skal være slut med røde tal på bundlinjen, og det fører til besparelser på det sportslige budget.

- Der er tyndet ud i truppen - blandt andet via afståelsen af bagspilleren Jeanett Kristiansen til Våg Vipers. Ønsket fra ledelsen har været, at garderingerne på bænken skulle komme fra klubbens eget talentsystem med ISI og Sportstar College.

- Denne strategi har cheftræner Mathias Madsen ikke ønsket at operere i, og derfor luftede han for en måneds tid siden muligheden for, at samarbejdet skulle stoppe efter fire år - det seneste år som cheftræner, skriver klubben.

Klubben har valgt den forkerte strategi, mener den nu tidligere cheftræner, der stopper et år før kontraktudløb.

- Men sådan må det være, når vi ser så forskelligt på tingene, og jeg smækker ikke med døren, siger Mathias Madsen.

I stedet bliver det Kasper Christensen, som skal være den nye cheftræner for Herning-Ikast.

Han har senest trænet Sønderjyskes herrer, men er forud for den kommende sæson erstattet af Jan Pytlick i Sønderborg-klubben.

Den nye HIH-træner køber ind på tanken om, at fremtidig succes skal bygges på god talentudvikling.

- Jeg er helt på det rene med, at man er forvænt med at spille finaler og om titler i HIH, og jeg ved også, at det offentlige fokus er stort. Dette pres trigger mig, og så har jeg altid været dybt imponeret af det talentudviklingssetup, man har i klubben.

- Det er ganske enkelt unikt og det bedste i Danmark, og det er egentlig utroligt, at det ligger i en by med kun 17.000 indbyggere, siger Kasper Christensen.

Herning-Ikast lå nummer seks i grundspillet, da coronavirus fik 2019/20-sæsonen afblæst.

/ritzau/