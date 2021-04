Semifinaleklare Herning-Ikast tabte med 26-29 hjemme til København Håndbold, der kun havde æren at spille for.

Herning-Ikast skal oppe sig en tand inden de afgørende kampe om medalje i Bambusa Kvindeligaen.

Onsdag tabte midtjyderne 26-29 i egen hal til København Håndbold, der ellers har haft et vanskeligt slutspil.

Som følge af nederlaget skal Herning-Ikast nu vinde udekampen mod Team Esbjerg på lørdag for at snuppe førstepladsen i slutspilspuljen.

De københavnske gæster havde ellers udspillet deres rolle i forhold til at nå en semifinale og vidste derfor på forhånd, at der nu kun var to kampe tilbage af slutspillet og en lang kamppause, før holdet skal spille pokalsemifinale grundlovsdag.

Omvendt var onsdagens kamp en anledning for det semifinaleklare hjemmehold til at få pudset sit spil af inden de kommende medaljekampe.

De to forskellige udgangspunkter til kampen afspejlede dog langtfra, hvordan de første 30 minutter udviklede sig.

Her tordnede gæsterne afsted på måltavlen, og efter 20 minutter lød københavnernes føring på 13-5.

Siden kom hjemmeholdet bedre med, og ved pausen var afstanden mellem holdene reduceret til fire mål.

13 minutter inde i anden halvleg kom Herning-Ikast så på omgangshøjde, da Stine Skogrand scorede på straffe til 21-21.

Det var dog den eneste gang, kampen var lige, for gæsterne trak fra igen og endte med en tremålssejr.

I den modsatte pulje tog Viborg sig af begge point i hjemmekampen mod Nykøbing Falster Håndboldklub (NFH). Viborgenserne vandt 28-23, og landsholdsspilleren Line Haugsted brillerede med ni scoringer.

Også her var det på forhånd afgjort, at hjemmeholdet står foran at skulle spille semifinaler, mens falstringerne var i gang med den næstsidste kamp inden en månedlang pause for at møde København i pokalsemifinalen.

I begge halvlege havde NFH en enkelt etmålsføring, men ellers var det grønblusede hjemmehold i front.

Viborgenserne skal lørdag møde Odense i en kamp om førstepladsen i puljen.

I semifinalerne møder puljevinderne nummer to i den modsatte slutspilspulje. Semifinalerne afgøres i en serie, hvor der spilles bedst af tre kampe.

/ritzau/