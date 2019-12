Herning-Ikast-træner Mathias Madsen roser spillerne for en fejlfri første halvleg i pokalsejren over Odense.

Herning-Ikast Håndbold spillede fejlfrit i hele første halvleg, da holdet stod over for Odense Håndbold i årets pokalfinale søndag eftermiddag.

Det var i den grad med til at grundlægge triumfen, da midtjyderne kunne hæve klubbens pokal nummer otte i historien efter en sejr på 33-25.

- Hvis jeg bare havde opskriften på den første halvleg 100 procent, så kunne jeg tjene mange penge, siger Herning-Ikast-træner Mathias Madsen.

- Vi ramte bare alting. Vi ramte det defensivt, og så fik vi løbet kontra. Samtidig fik vi spillet noget flot angrebsspil, hvor vi virkelig fik åbnet deres forsvar, siger han.

Midtjyderne kunne efter de første 30 minutter gå til pause foran 20-9, og det kom fynboerne aldrig tilbage fra, selv om anden halvleg blev mere lige.

- Vi ramte det hele. Det var stolpe ud for dem og stolpe ind for os.

- Jeg har ondt af dem, for jeg synes, de gjorde et godt stykke arbejde, men i dag var vi måske lidt mere klar til at spille denne finale, siger træneren.

Han roser især forsvaret og holdets målmand Sabine Englert, der stod med en redningsprocent tæt på de 50, og som efter kampen blev kåret til årets pokalfighter.

Det er fjerde gang, at den 38-årige keeper vinder pokalturneringen med Herning-Ikast.

- Det betyder en hel del. Jeg er så glad for, at vi har vundet en pokaltitel igen, siger tyskeren.

Hun forklarer sin høje redningsprocent i både finalen og lørdagens semifinale, hvor den var på 50, med hård træning, mental styrke og stor erfaring.

- Og så har spillerne nok også lidt respekt for mig, siger hun.

Englert skal sammen med resten af Herning-Ikast-mandskabet fejre pokaltriumfen i Ikast søndag aften.

