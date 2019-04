Odense førte 8-3 i indledningen, men derfra var Herning-Ikast klart bedst og vandt semifinale på udebane.

Håndboldkvinderne fra Herning-Ikast leverede lørdag en overraskelse i den første DM-semifinale.

På udebane vandt holdet med 28-26 over Odense Håndbold og kan nu spille sig i finalen i tilfælde af sejr eller uafgjort i den anden semifinale hjemme på onsdag.

Odense vandt grundspillet i sikker stil og siden også sin slutspilsgruppe, men afslutningen på denne var dog ikke den kønneste. Det hører dog med til historien, at holdet har været og stadig er ramt af flere skader.

For fem dage siden tabte holdet med otte mål på hjemmebane mod København, men der var dog heller ikke noget at spille for. Lørdag var fynboerne opsatte på at vise, at de aktuelt er i bedre forfatning.

Odense spillede med en enorm tænding og gejst fra begyndelsen, og det kunne også hurtigt aflæses på måltavlen, hvor der stod 8-3 efter 12 minutter.

Det var også, fordi målvogter Althea Reinhardt kom godt fra land og snuppede et straffekast efter fem minutter.

Men så skiftede kampen karakter. Herning-Ikast spillede sig gradvist ind i kampen og udnyttede, at Odense-fejlene blev flere.

Efter 18 minutter var midtjyderne helt tilbage ved udligningen til 9-9.

Og udeholdet stoppede ikke her. Fem minutter senere bragte Tonje Løseth sit hold foran med 13-10, og pauseføringen var af samme størrelse - 16-13.

Hvis Odense-træner Jan Pytlick havde givet sine spillere en opsang i pausen, kom det i hvert fald ikke til udtryk med en positiv reaktion.

I løbet af fire minutter førte Herning-Ikast med seks mål, efter Helene Fauske scorede til 20-14. Den norske landsholdsspiller blev i øvrigt sit holds topscorer med ni mål, og hun blev noteret for fire assister.

Men derefter fik Odense endelig en god periode igen. Der blev reduceret til 18-21, hvorefter Althea Reinhardt snuppede et straffekast, så Freja Cohrt kort efter kunne score til 19-21. Det fik udeholdet til at tage en timeout.

Odense angreb også for udligning, men lavede i stedet en fejl, så Louise Burgaard kunne kaste bolden ned i et tomt mål til 22-20 for Herning-Ikast.

Det gav ny luft til udeholdet, der bragte sig på 25-22 og 27-23 med seks minutter tilbage. Og derfor blev det aldrig spændende i slutfasen.

I den anden semifinale vandt Team Esbjerg tidligere lørdag med 30-25 på hjemmebane mod København.

/ritzau/