Herning-Ikast og Aarhus United uddelte tæsk til henholdsvis Silkeborg-Voel og Skanderborg i Kvindeligaen.

Herning-Ikast, der regnes som DM-medaljebejler, fik tirsdag en glimrende start på sæsonen i Bambusa Kvindeligaen i håndbold.

På udebane blev det til en knusende sejr på 36-20 over Silkeborg-Voel.

Allerede efter ti minutter førte midtjyderne med fem mål ved stillingen 8-3, og det kunne hjemmeholdet aldrig svare tilbage på.

Ved pausen lød stillingen 19-11, og det blev kun værre for Silkeborg efter pausen. Således brugte Herning-Ikast de første fem minutter af anden halvleg på at øge til 25-11.

Derfra lykkedes det nogenlunde for Silkeborg at sætte en prop i, men holdet kunne ikke afværge et nederlag på hele 16 mål.

Stine Skogrand og Helene Fauske førte an i afklapsningen, da de scorede hver seks mål for det midtjyske mandskab.

Tidligere tirsdag aften fik Aarhus United også et stærkt udlæg på sæsonen, da hjemmekampen mod Skanderborg blev vundet med 31-18 efter 16-9 ved pausen.

Den norske venstrefløj June Bøttger var den mest fremtrædende målscorer hos aarhusianerne, da hun omsatte alle sine ni forsøg til scoring.

/ritzau/