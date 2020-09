Herning-Ikast spillede sig på førstepladsen i Bambusa Kvindeligaen, da Vendsyssel blev slået.

Håndboldkvinderne fra Herning-Ikast spillede sig på førstepladsen i Bambusa Kvindeligaen fredag aften.

Det skete med en sejr på 20-18 hjemme mod Vendsyssel Håndbold, der er bundprop i rækken.

Herning-Ikast topper med ti point, som også er tilfældet for Team Esbjerg og Viborg, der ligger nummer to og tre i rækken, da Herning-Ikast er noteret for en bedre målscore.

Pausestillingen lød på 12-10 til Herning-Ikast, og det lykkedes ikke i anden halvleg at vende billedet for gæsterne, der var på jagt efter sæsonens første sejr.

Håndboldkvinderne fra Vendsyssel har dermed tabt fire gange og spillet en enkelt kamp uafgjort, hvilket giver det ene point på sidstepladsen.

Vendsyssel klarede i tredje kamp i sæsonen 21-21 ude mod Ajax København.

Ingvild Kristiansen Bakkerud blev topscorer for Herning-Ikast med sine seks mål, mens Sofia Harting Sletskov blev noteret for fem scoringer for gæsterne.

/ritzau/