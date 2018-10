Fra sæsonen 2019-20 skal stregspilleren Vilde Ingeborg Johansen slås for point til Herning-Ikast.

Herning. Håndboldklubben Herning-Ikast får fra næste sæson glæde af den norske stregspiller Vilde Ingeborg Johansen.

Klubben skriver i en pressemeddelelse, at den har tilknyttet Johansen, som tiltræder fra sæsonen 2019-20 på en treårig kontrakt.

Den 24-årige nordmand har tre landskampe på cv'et, og tilgangen af hende skaber store forventninger i det midtjyske.

- Vilde Ingeborg Johansen passer perfekt ind i vores klub - både som menneske såvel som spiller, Herning-Ikasts direktør, Jakob Mølgaard Christensen.

- Hun er en meget seriøs og hårdtarbejdende stregspiller. Vi har haft dialog med Vilde over en længere periode og med både Vilde og Sarah Iversen på stregen, får vores stregposition et internationalt snit, som er altafgørende for vores videre succes.

Vilde Ingeborg Johansen skifter til Herning-Ikast, fordi hun har lyst til at prøve sig af som spiller uden for Norges grænser.

- Jeg håber og tror, at jeg kommer til at udvikle mig endnu mere som spiller og tror, at jeg og Herning-Ikast Håndbold er et perfekt match, siger hun.

Herning-Ikast ligger efter ni kampe på fjerdepladsen i HTH Ligaen. Klubben har 12 point og er seks point fra førstepladsen, der indtages af Odense Håndbold.

/ritzau/