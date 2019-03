Anne Mette Pedersen skifter til sommer fra Herning-Ikast til Odense, efter at hun er blevet fritstillet.

Fløjspilleren Anne Mette Pedersen skifter til sommer fra Herning-Ikast til ligarivalen Odense Håndbold.

Herning-Ikast oplyser på sin hjemmeside, at klubben har valgt at benytte en klausul i kontrakten, som fritstiller Anne Mette Pedersen til sommer.

I Odense er træner Jan Pytlick glad for aftalen, som er gældende i et år frem.

- Hun er en spændende og dygtig spiller, som kommer med god erfaring fra blandt andet København og Herning-Ikast.

- Hun har altså spillet i de store klubber, har prøvet en del, og så har hun også god erfaring fra landsholdet, siger Pytlick til Odenses hjemmeside.

Anne Mette Pedersen har i denne sæson scoret 17 mål i 17 ligakampe. Nu ser den 26-årige højrefløj frem til at blive en del af Odense-truppen.

- Jeg er glad for, at aftalen er faldet på plads. Det er en stor mulighed for mig.

- Jeg glæder mig til at blive en del af så godt et hold, og jeg har hørt mange gode ting om Odense Håndbold, siger Anne Mette Pedersen.

Anne Mette Pedersen spillede i FCM Håndbold fra 2009-2012, hvorefter hun skiftede til Ringkøbing Håndbold. Her spillede hun indtil 2013, hvorefter hun drog videre til København Håndbold.

I 2017 vendte hun tilbage til Jylland og har siden da spillet i Herning-Ikast (tidligere FCM Håndbold).

Pladsen på højre fløj skal Anne Mette Pedersen dele med Trine Østergaard. Jessica Quintino, som også spiller højre fløj, er lige nu gravid.

