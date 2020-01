Det var ikke en køn forestilling, da Mikkel Hansen og co. mandag aften spillede uafgjort mod Ungarn og dermed forværrede mulighederne for dansk avancement.

Nu er de danske drenge nemlig afhængige af, at Island onsdag aften slår Ungarn.

Den kamp spilles allerede klokken 18.15, og derfor kan Danmark risikere at skulle gå på banen klokken 20.30 uden at have en chance for at gå videre.

Men hvad skal der præcis til, før Danmark på trods af dårlige præstationer kan snige sig med videre til mellemrunden? B.T. giver dig svaret herunder:

Danmark går videre ...hvis Island slår Ungarn, og Danmark slår Rusland. For at være helt sikre skal Danmark vinde med to mål. For hvis Danmark vinder med én, og Ungarn taber med én, vil de være helt lige på målforskel, og så går det hold, der har scoret flest mål, videre. Danmark har lige nu scoret fire mål mere end Ungarn.

...hvis Island slår Ungarn, og Danmark slår Rusland. For at være helt sikre skal Danmark vinde med to mål. For hvis Danmark vinder med én, og Ungarn taber med én, vil de være helt lige på målforskel, og så går det hold, der har scoret flest mål, videre. Danmark har lige nu scoret fire mål mere end Ungarn. Danmark ryger ud...hvis Ungarn får uafgjort eller vinder over Island. I så fald er Danmarks kamp mod Rusland uden betydning. Spiller Island og Ungarn uafgjort, er begge nationer videre, mens Danmark er færdige. Taber Danmark til Rusland, bliver det naturligvis også til et dansk farvel.

Men...

Faktisk kan der udspille sig et helt særligt og absurd scenarie, hvor Danmark og Ungarn er lige på alle parametre.

For hvis både Island og Danmark vinder med ét mål, mens Ungarn scorer præcis fire mål mere end Danmark, så vil de to nationer ende på præcis samme antal point og samme målscore.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

I den situation skal der en lodtrækning til for at finde ud af, hvem der skal videre til mellemrunden med Island, som allerede er klar til turneringens næste stadie.

Men inden du måske begynder at spekulere i, om nationen med Danmarks tidligere landstræner Gudmundur Gudmundsson i spidsen kunne finde på at spare spillere eller tage let på opgaven mod Ungarn, så er det værd at tage med, at Island får en stor fordel, hvis de vinder opgøret.

Hvis de vil have to point med videre til mellemrunden, kræver det nemlig en sejr over Ungarn, og dermed har Gudmundur Gudmundssons tropper meget at spille for.

Ender Island og Ungarn uafgjort, går begge nationer videre på bekostning af Danmark. Men i det tilfælde vil de begge kun gå videre med ét point hver.

Danmarks opgør mod Rusland spilles onsdag klokken 20.30. Husk, at du kan følge Danmarks potentielt sidste kamp ved EM-slutrunden lige her på bt.dk.