Henrik Toft Hansen erstatter René Toft Hansen i det danske håndboldlandsholds VM-trup forud for kampen mod Ungarn. Det oplyser DHF i en pressemeddelelse.

Forsvarsstyrmand René Toft Hansen blev skadet i lysken i Danmarks kamp mod Norge torsdag aften, hvor han udgik undervejs i Danmarks sejr. Danmark vandt kampen 30-26 og sikrede sig gruppesejren.

René Toft Hansens bror, Henrik, blev skadet otte dage inden VM. Han blev testet fredag til træningen, og nu er han altså meldt klar til at tage kampen op i det danske forsvar.

Landstræner Nikolaj Jacobsen sagde efter Norge-kampen, at René Toft Hansens fravær er et tab for Danmark, da han er en af holdets vigtigste spillere.

Henrik Toft Hansen og René Toft Hansen under EM sidste år. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Henrik Toft Hansen og René Toft Hansen under EM sidste år. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe

»Det er et kæmpe tab. Det har vi allerede snakket om. Han bliver tit udpeget som den vigtigste mand på landsholdet. Så for os er det naturligvis et stort tab at skulle undvære ham, der er krumtappen og dirigerer de andre,« sagde Nikolaj Jacobsen.

Danmark har mulighed for at skifte tre spillere ind i truppen undervejs ved VM og har med indskiftningen af Henrik Toft Hansen brugt to udskiftninger.

Mikkel Hansen og co. indleder mellemrunden mod Ungarn i aften, hvilket kan følges LIVE på bt.dk.

Det er det første af tre opgør i mellemrunden, hvor der spilles om semifinalepladser, som Danmark er favoritter til at avancere til på hjemmebanen. Foruden Ungarn skal de rød-hvide helte møde Sverige og Egypten.