Han bliver snart 39 år og har ikke lagt skjul på, at han presser sin krop helt enormt meget.

Men spørger du Henrik Møllgaard, er han langt fra færdig med at spille håndbold.

»Jeg håber, jeg skal spille mange år endnu. Den skal jeg jo lige have nogle andre til at købe ind på,« siger han til B.T.

Landsholdsstjernens kontrakt med Aalborg Håndbold udløber nemlig til sommer. Og hvad skal der så ske?

Henrik Møllgaard har spillet for Aalborg Håndbold fra 2009 til 2012 og så fra 2018 til nu. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Der bliver allerede gjort nogle overvejelser hos Henrik Møllgaard, der dog tager det hele med ophøjet ro.

»Jeg vil allerhelst bare spille håndbold. Men jeg er helt sikker på, der er mange andre på mine vegne, der gør sig tanker om, hvad jeg skal efter håndbold. Jeg vil bare gerne spille,« siger den rutinerede forsvarsspiller, der fik sin landsholdsdebut tilbage i juni 2006.

Selvom han har et stort ønske om at fortsætte, har han ikke være forbi Jan Larsens kontor på direktørgangen i Aalborg Håndbold for at banke på og få forlænget samarbejdet.

»Nej, jeg tror ikke, der er mange, der for alvor lykkes med at komme og tigge deroppe,« siger Møllgaard med et smil.

»Grundlæggende vil vi jo gerne hinanden. Tingene skal jo også give mening, og når man er en del af et projekt som Aalborg Håndbold, får man ikke noget foræret.«

»Der er også på et tidspunkt nogle af de arbejdsopgaver, jeg har både på og udenfor banen, der skal gives videre til blandt andet en Simon Hald, der også er hentet hjem, fordi han er en kæmpe stjerne i det forsvar og også kan tage en lederskikkelse,« siger han.

Overvejelserne er i gang. For Henrik Møllgaard er udmærket klar over, at der på et tidspunkt er en slutdato.

Også i den nordjyske klub, som han i denne omgang har spillet for siden 2018.

»Selvfølgelig skal nøglerne gives videre på et tidspunkt. Jeg vil gerne spille, og hvis ikke jeg og Aalborg går videre, skal jeg gøre op med mig selv, hvad jeg så vil.«

»Vil jeg starte et nyt sted, eller skal jeg finde på noget andet? Selvom vi gerne vil hinanden, så skal tingene også lige passe sammen. Der skal nok være et Aalborg Håndbold uden mig på et tidspunkt også,« siger landsholdsstjernen.