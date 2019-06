Aalborg og GOG skal ud i en tredje og altafgørende kamp om DM-guldet, efter nordjyderne torsdag vandt 32-31 efter et kæmpe drama.

Alt var linet op til den helt store guldfest i GOG, men det unge fynske mandskab kiksede i slutfasen og formåede ikke at vinde klubbens første DM-guld i 12 år.

I de seneste par år er der blevet talt meget om, at GOG-spillerne ikke har den nødvendige mentale robusthed, når det gælder, og de spekulationer har fået ny næring efter torsdagens gyser-afslutning.

Aalborgs Henrik Møllgaard er i hvert fald ikke i tvivl om, at GOG blev ramt af nerver mod kampens afslutning.

Det var den virkelighed, den rutinerede landsholdsstjerne så inde på banen, forklarer han.

»Jeg synes godt, jeg kan se det på nogen af præstationerne. At det sovser en lille smule til. Der kommer nogle flere skud forbi, der er et par fløje, der lige rammer en overtrådt - det er ikke sikkert, de gør det mange gange på en måned… Heller ikke inklusive træninger.«

»Så jeg synes, der var små tegn på, at det også sad en lille smule i hovederne på dem, at det hele kunne afgøres i dag. Man kunne også godt se det i deres blik, da de kommer foran med to (28-26, red.).«

»Men det kunne selvfølgelig også godt have gået deres vej, skal vi være ærlige og sige. Selvfølgelig kunne det det. Men vi var gode til at hænge på og gik ikke i panik,« siger Henrik Møllgaard, som satser på, at det mentale også kan drille fynboerne før søndagens finale i Aalborg.

»Jeg håber, at det her med, at det nu bliver en kamp tre, at det kan ryste dem,« siger han.

Den unge GOG-stjerne Lasse Møller afviser dog pure Henrik Møllgaards påstand om mentale udfordringer hos fynboerne.

»Jeg synes faktisk, vi håndterer kampen rigtigt godt langt hen ad vejen. Vi var foran med ikke særligt lang tid tilbage af kampen. Hvad der lige sker til sidst, det har jeg sgu ikke… Jeg føler selv, vi lukker dem ind i kampen med nogle fejl,« siger Lasse Møller, som heller ikke mener, det bliver et problem til den afgørende kamp på søndag i Aalborg:

»Det tænker vi ikke så meget over. Vi fik det samme at vide i Skjern-serien (semifinalen, red.). Vi får det samme at vide hele tiden. At der ikke er nok at komme med. Men nu står vi en kamp tre i finalen. Så kan det sgu være lige meget, om man er to år gammel eller 46. Det er håndbold, og vi er nået hertil begge to. Så føler jeg, det er lige allerede der,« understreger Møller.