Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den stjernespækkede håndboldklub Aalborg Håndbold kan mandag juble.

Klubben har nemlig sikret sig papir på den danske landsholdsstjerne Henrik Møllgaard frem til 2024.

Dermed forlænger han sin eksisterende aftale med endnu et år, og det passer den rutinerede forsvarsgeneral særdeles fremragende - for han vil stille håndboldskoene på hylden i Nordens Paris.

»Det var ikke svært at beslutte mig for at blive i det her fantastiske projekt. Jeg har hele tiden haft tanken, at jeg skulle slutte mit håndboldliv i Aalborg, og jeg er da glad for, at det ikke er helt slut endnu,« siger han og tilføjer om den profilrige klub i det nordjyske.

»Projektet her i Aalborg driver også mig, jeg vil gerne være med til at prøve at følge det til dørs. Den vanvittige udvikling der har været de seneste år, er stadig spændende at være en del af.«

Aalborg Håndbold-stjernen har været i klubben siden 2018 - og det er blevet til tre danske mesterskaber, to pokaltitler og en Champions League-finale.

Derfor er bossen for det hele i klubben da også særdeles tilfreds.

»Der skal ikke være tvivl om, at Henrik er en spiller og person der har stor betydning for Aalborg Håndbold. Både i kraft af hans evner på banen, men bestemt også via alt det han bringer uden for banen som kulturbærer i vores klub. Derfor var det også oplagt for os at forlænge samarbejdet for yderligere et år.«

»Selvom Henrik er i slutningen af sin karriere som håndboldspiller, så har han stadig masser at byde ind med. Den erfaring han har opnået som spiller på både klub- og landshold, nyder alle medspillere godt af hver eneste dag, og ikke mindst vores unge talenter kan lære meget fra en spiller som Henrik.«

Møllgaard er i Aalborg Håndbold blandt andet holdkammerat med dansk håndbolds største stjerne Mikkel Hansen, ligesom han fra sommeren 2023 får selskab af Simon Hald og Niklas Landin.