Assistenttræner for herrelandsholdet: Tjek. Ansvarlig for udviklingstruppen: Tjek. Men det er ikke nok for Henrik Kronborg, der nu får endnu større ansvarsområder i dansk håndbold.

»Jeg glæder mig meget over den her spændende aftale,« siger han.

I en pressemeddelelse fra Dansk Håndbold Forbund er det tirsdag blevet meldt ud, at Henrik Kronborgs får en en større rolle i det 'strategiske arbejde med talentudvikling og heraf samarbejdet mellem forbundet og klubberne'.

Det betyder blandt andet, at han skal 'være bindeled mellem talenttræningen, ungdomslandsholdene og A-landsholdet', han skal også arbejde med DHFs elite- og talentstrategi, samt stå for dialog mellem forbund og klubber.

»Jeg ser frem til at komme tættere på talenttræningen, vores ungdomslandshold og hele talentudviklingen i forbundet. Jeg ser også frem til en fortsat god dialog med klubberne. Derudover glæder jeg mig til sparringen med mine trænerkolleger – og så ser jeg bare generelt frem til, at jeg kan være med på samlingerne i vores talentsystem,« siger Henrik Kronborg.

Fra DHFs side lyder reaktionen:

»Vi glæder os over, at vi kan bruge Henriks stærke kompetencer på mere end omkring A-landsholdet. Samtidigt kan han også fortsætte de spændende takter omkring udviklingstruppen. Derudover vil vi gerne skabe en tydeligere rød tråd i vores strategi på herresiden, hvor Henrik bliver en nøgleperson i dette strukturarbejde,« siger Morten Henriksen, sportschef i DHF:

»Henrik har en stor håndboldviden om alt fra børnehåndbold over talentudvikling og til arbejdet på den øverste hylde. Netop de kompetencer bliver også vigtige i arbejdet omkring vores elite- og talentstrategi, hvor han kommer til at få en væsentlig rolle i udviklingen af konceptet, men også i forbindelse med kontakten til klubberne, hvor vi - forbund og klubberne imellem - skal supplere hinanden bedre. Hans entusiasme og gode væsen er en herlig tilføjelse til vores arbejde.«

Henrik Kronborg tager de nye kasketter på fra 1. juli.