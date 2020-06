Henrik Kronborg bliver Dansk Håndbold Forbunds bindeled mellem talenttræning, ungdomslandshold og A-landshold.

Henrik Kronborg får flere opgaver i dansk håndbold.

Henrik Kronborg er i forvejen assistenttræner for håndboldherrerne og ansvarlig for udviklingstruppen på herresiden.

Og nu får han også en ny rolle i Dansk Håndbold Forbunds strategiske arbejde med talentudvikling.

Det oplyser forbundet tirsdag på sin hjemmeside.

Henrik Kronborg skal være bindeled mellem talenttræning, ungdomslandshold og A-landshold. Og han skal deltage i arbejdet omkring forbundets elite- og talentstrategi.

Han bliver desuden en vigtig brik i samarbejdet med udvalgte klubber. Det oplyser DHF, der ønsker at styrke dialogen mellem forbundet og klubberne.

- Jeg glæder mig meget over den her spændende aftale. Jeg ser frem til at komme tættere på talenttræningen, vores ungdomslandshold og hele talentudviklingen i forbundet.

- Jeg ser også frem til en fortsat god dialog med klubberne. Derudover glæder jeg mig til sparringen med mine trænerkolleger.

- Og så ser jeg bare generelt frem til, at jeg kan være med på samlingerne i vores talentsystem, siger Henrik Kronborg til forbundets hjemmeside.

Morten Henriksen, sportschef i DHF, er glad for den nye aftale, der træder i kraft 1. juli.

- Henrik har en stor håndboldviden om alt fra børnehåndbold over talentudvikling og til arbejdet på den øverste hylde.

- Netop de kompetencer bliver også vigtige i arbejdet omkring vores elite- og talentstrategi, hvor han kommer til at få en væsentlig rolle i udviklingen af konceptet, siger Morten Henriksen.

