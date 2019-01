Mikkel Hansen spillede et brag af en kamp, da Danmark bankede sig i VM-finalen med en sejr over Frankrig.

Og så i sin landskamp nummer 200. Sådan et jubilæum kræver altid en tale, og den skulle landstræner Nikolaj Jacobsen give sin superstjerne med de 12 mål mod Frankrig.

Var det en af de nemmere taler?

»Nej, det ved jeg ikke. Man står ikke bare lige og snakker kampen igennem. Det er mere personligt.«

Hvad sagde du til ham?

»Det bliver i omklædningsrummet. Men jeg kan sige så meget, at jeg sagde tillykke med de 200 kampe,« siger Nikolaj Jacobsen.

Mikkel Hansen fik altså sin tale, men det bliver ikke Nikolaj Jacobsen, der afslører ordene i den. Til gengæld ville landstræneren gerne sætte ord på det, han havde set fra sin topscorer i 38-30-sejren over Frankrig.

»Jeg tror, at vi alle sammen godt ved, at Mikkel er lavet af og kan noget ekstraordinært. Når man skal vinde sådan nogle ting her, skal topspillerne også præstere. Det må man i den grad sige, at Mikkel gjorde i dag,« siger Nikolaj Jacobsen.

Mikkel Hansen skal nok spille endnu en pragtkamp, hvis Danmark skal gå hele vejen og vinde VM-guldet. Og det skal han på søndag, når Boxen i Herning danner rammerne om den store kamp.