Så er den fest spoleret.

Der var larm og ballade nok i Odense, men den store fejring fik trukket stikket af Aalborg Håndbold, der insisterede på endnu en finalekamp.

Nordjyderne holdt hovedet koldt i modsætning til første opgør, men ingredienserne til endnu et kollaps var i den grad til stede. Eksempelvis varslede det meget ilde, da bundrutinerede Henrik Møllgaard hev to udvisninger inden for det første kvarter.

»Det lignede gode gamle '2005-Henrik Møllgaard', der ikke fik lov at dække op. Jeg endte også lidt på fløjen - det var meget sjovt,« siger den den 38-årige forsvarspecialist til B.T. efter turen i tidsmaskinen.

Henrik Møllgaard kunne hæve næven efter en sejr på 34-29 i Odense. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Det var for tidligt. Det er sjældent, jeg når to udvisninger, og det satte mit spil under en lille smule pres,« siger han og fortæller, at han i lang tid holdt sig fra de værste konfrontationer i den benhårde kamp.

»Men til sidst må det jo briste eller bære.«

Det gjorde det så for ham og Aalborg.

»Det havde været frygteligt at tabe,« siger Møllgaard, der fandt et par vigtige scoringer frem i anden halvleg.

»Det er fantastisk at få det tilbage i egne hænder og kunne afgøre det i Aalborg. Forhåbentlig kan vi fejre mesterskabet på hjemmebane, for vi ved, hvor specielt og sjovt det er.«

»Det bliver et drama, og det kommer alle til gode.«

»Jeg elsker de kampe,« siger Aalborg-jernmanden, der trods den hårde fight insisterer på, at holdet har masser af kræfter til lørdagens afgørende finalekamp.

