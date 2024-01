En ny virkelighed har ramt de danske håndboldherrer.

For nu er det ikke givet, at nogle af verdens bedste håndboldspillere gennem tiden starter inde. Det er i hvert fald situationen for Niklas Landin og Mikkel Hansen.

Begge var bænket mod Norge.

»Nu håber jeg da, jeg skal spille i morgen,« siger Mikkel Hansen til B.T. med et smil.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Tirsdag møder Danmark Slovenien i den sidste mellemrundekamp, der har ingen betydning, da danskerne allerede er klat til EM-semifinalen fredag.

Hansen indrømmer, at det er svært at holde sig i ro på sidelinjen.

»Uanset hvilken rolle du har, vil man gerne spille. Alt andet ville være underligt,« siger han og fortsætter:

»Hvordan jeg håndterer det? Der er vel ikke så meget andet at gøre end at være klar,« lyder det.

Landstræner Nikolaj Jacobsen under det danske pressemøde med håndboldherrerne på spillerhotellet i Hamburg, mandag den 22 januar 2024 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Landstræner Nikolaj Jacobsen under det danske pressemøde med håndboldherrerne på spillerhotellet i Hamburg, mandag den 22 januar 2024 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Landstræner Nikolaj Jacobsen er helt afklaret med, at Hansens rolle er en anden end tidligere år. Ja, den ville faktisk være ændret ved VM i 2023, hvis det ikke var for Rasmus Lagues skade.

»Sådan er det jo. Der er virkelig mange dygtige spillere. Og som jeg sagde sidste år, var Rasmus (Lauge, red.) ikke blev skadet sidste år, ville Mikkels rolle også have været anderledes. Han ville have fået flere pauser. Det gør jo også, at vi har flere strenge at spille på. »

»Mikkel har også efterhånden fortjent at prøve at gå nogenlunde halvfrisk ind i den sidste uge af en slutrunde med alle de år, han har slidt og slæbt,« siger Jacobsen og siger om Norge-kampen:

»Når Simon (Pytlick, red.) og Mathias (Gidsel, red.) spiller så meget og skal tage mange dueller, så skal de have noget mere hjælp. Og Mikkel kan ikke hjælpe dem i duellerne. Jeg havde ikke en fornemmelse af, at det var en kamp, hvor vi kunne få ret mange skud i midtzonen. Derfor blev det sådan mod Norge,« siger han.

Kan du mærke, du har spillet mindre?

»Ja, det kan jeg. Både fysisk og også oppe i hovedet kan jeg mærke, der har været lidt mere fri. Forhåbentligt er det en god ting,« siger Mikkel Hansen.

Danmark spiller mod Slovenien klokken 18 tirsdag. Onsdag rejser man til Köln. Fredag spiller man semifinale.