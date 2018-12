Holland besejrede Rumænien med 24-20 i kampen om bronzemedaljen ved EM i kvindehåndbold i Frankrig.

De hollandske håndboldkvinder med danske Helle Thomsen på trænerbænken sikrede søndag bronzemedaljer ved EM i Frankrig.

Det stod klart, efter at Holland besejrede Rumænien i bronzekampen med en sejr på 24-20.

Holland kom bedst fra start, mens Rumænien skulle bruge knap seks minutter på at score sit første mål til 1-2.

Derefter fulgtes de to hold ad, men Holland fik i løbet af halvlegen godt fat, og mens Rumænien stødte ind i en scoringskrise, kunne Angela Melastein gøre det til 8-4 til Holland midt i første halvleg.

Melinda Anamaria Geiger i duel med Maura Visser. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Melinda Anamaria Geiger i duel med Maura Visser. Foto: FRANCK FIFE

Det blev også til 9-4, inden Rumænien igen fik gang i scoringerne, men det var tydeligt, at rumænerne havde svært ved at undvære sin helt store stjerne Cristina Neagu, der pådrog sig en korsbåndsskade i den sidste kamp i mellemrunden.

Samtidig stod Tess Wester en flot kamp i det hollandske mål, og Odense Håndboldspilleren havde en redningsprocent på 47 i første halvleg.

I den anden ende af banen satte en anden spiller fra den danske liga sit præg. Estavana Polman, der til dagligt spiller for Team Esbjerg, scorede fire mål på fem forsøg i halvlegen.

Derfor kunne Helle Thomsens mandskab også gå til pause med en komfortabel føring på syv mål og 15-8.

Rumænien må nøjes med en fjerdeplads i denne omgang. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Rumænien må nøjes med en fjerdeplads i denne omgang. Foto: FRANCK FIFE

Et hav af fejl sneg sig ind på begge mandskaber i begyndelsen af anden halvleg.

Hollænderne smed den ene bold væk efter den anden, men Rumænien fik ikke udnyttet åbningen og skulle igen bruge seks minutter på at score holdets første mål i halvlegen.

Da der først var taget hul på målscoring, satte rumænerne tre mål ind i træk og halede ind på Holland.

Rumænerne fik generelt bedst fat i anden halvleg. Denisa-Stefania Dedu i rumænernes mål fandt for alvor de store redninger frem.

Romania's left back Gabriela Perianu (L) vies with Netherlands' left back Estavana Polman (C) during the EHF EURO 2018 European Women's Handball Championship 3rd Place match between Romania and The Netherlands at the AccorHotels Arena in Paris, on December 16, 2018. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Romania's left back Gabriela Perianu (L) vies with Netherlands' left back Estavana Polman (C) during the EHF EURO 2018 European Women's Handball Championship 3rd Place match between Romania and The Netherlands at the AccorHotels Arena in Paris, on December 16, 2018. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Med ti minutter igen havde holdet formindsket afstanden til hollænderne til tre mål og atter skabt spænding.

Det var dog ikke nok. Desværre for rumænerne fandt Holland igen koncentrationen frem og formåede at holde Rumænerne på afstand, og så kunne jublen bryde ud blandt de hollandske spillere.

Dermed henter Helle Thomsen igen en medalje med hjem til Holland fra en slutrunde.

Sidste år blev det til en bronzemedalje ved VM i Tyskland, mens det for to år siden blev til sølv ved EM i Sverige.

/ritzau/