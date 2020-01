Klavs Bruun Jørgensen er fortid i jobbet som træner for det danske kvindelandshold i håndbold, og nu er DHF's sportschef, Morten Henriksen, i gang med at finde hans afløser.

Et kvalificeret bud er Helle Thomsen, der sidste år i maj blev kåret som 'Årets træner' i Europa af Det Europæiske Håndboldforbund.

Den 49-årige nordjyde har de seneste år vundet medaljer ved internationale mesterskaber som landstræner i Sverige og Holland, ligesom hun har ført FC Midtjyllands kvinder frem til DM-guld. I øjeblikket træner hun Molde HK's kvinder i den bedste norske liga og vil være ledig på trænermarkedet, når kontrakten her udløber til sommer.

»Lad mig understrege, at jeg ikke er blevet kontaktet af en eneste DHF-medarbejder, siden det forleden kom frem, at Klavs Bruun stopper. Men det er ikke nogen hemmelighed, at landstræner-jobbet er interessant. Det vil helt sikkert være noget specielt at stå i spidsen for sit lands bedste spillere,« siger hun til B.T.

Helle Thomsen, i midten, modtager i rollen som hollandsk landstræner en bronzemedalje efter EM 2018 i Frankrig. Kvinden til venstre på billedet er den tidligere danske landsholdsmålmand Lene Rantala, der dengang også var tilknyttet det hollandske landshold.

Hun lægger ikke skjul på, at hun trives i rollen som landstræner.

»Jeg havde nogle gode oplevelser både med det svenske og hollandske landshold. Før jeg udtaler mig nærmere om det ledige job som dansk landstræner, skal jeg vide lidt mere om, hvad det egentlig er, DHF søger. Men selvfølgelig er jeg klar til at tage en samtale om jobbet, hvis jeg bliver tilbudt en sådan samtale,« siger Helle Thomsen.

Ved de seneste års EM- og VM-slutrunder har hun været til stede. Det var hun dog ikke, da Danmark for en måned siden tog niendepladsen ved VM, der blev afviklet i Japan.

»Jeg havde muligheden for at deltage i nogle ting ved slutrunden, men takkede nej, da jeg hellere ville blive i Molde og træne spillerne her. I stedet fulgte jeg med derhjemme fra tv-skærmen,« siger Helle Thomsen.

Helle Thomsen har tidligere været landstræner i Sverige og Holland.

Hun finder resultatet for dansk håndbold skuffende.

»Det er skidt, at kvalifikationen til OL (2020 i Tokyo, red.) kiksede. Men landsholdet viste i nogle kampe, at de kunne ramme de bedste holds niveau. Blandt andet besejrede de undervejs Holland, der endte med at vinde VM-guld. Resultaterne viser, at topniveauet er højt, men at bundniveauet er tilsvarende lavt. Hvorvidt beslutningen om, at Klavs Bruun ikke længere skal være landstræner, er den rigtige, kan jeg ikke udtale mig om. Jeg ved jo ikke præcist, hvad der er sket omkring holdet,« siger Helle Thomsen.

Hvis pilen ender med at pege på Helle Thomsen, vil det ikke være første gang, at en person af hunkøn kommer til at stå i spidsen for det danske kvindelandshold, der fra 1963 til 1965 blev trænet af Else Birkemose.

»Jeg synes ikke, det skal være kønnet, der kommer til at afgøre, hvem der skal have jobbet. Det primære må være, at det havner hos den person, der er bedst eget, og så er det lige meget, om det er en kvinde eller mand,« siger Helle Thomsen.

Danske landstrænere Disse har trænet det danske kvindelandshold i håndbold: 2015-19: Klavs Bruun Jørgensen

2007-14: Jan Pytlick

2006-07: Brian Lyngholm

1998-06: Jan Pytlick

1991-98: Ulrik Wilbek

1986-90: Ole Eliasen

1982-85: Flemming Skovsen

1980-81: Jørgen Andersson

1976-80: Allan Lund

1969-76; Hans Erik Nielsen

1965-68: Knud Knudsen

1963-65: Else Birkemose

1959-63: Jørgen Absalonsen

1946-58: Aksel Pedersen

Hendes aftale med Molde udløber til sommer, og det ligger fast, at den ikke bliver forlænget.

»Det har været en fed udfordring og godt for mig såvel personligt som håndboldmæssigt at prøve mig selv af i dette job. Oven på tiden som landstræner i udlandet har det passet mig fint at få en mere rolig hverdag, hvor jeg har mulighed for at få tid til mig selv. Blandt andet er det blevet til masser af traveture i de norske fjelde med min lånehund,« siger Helle Thomsen.

Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen, ønsker ikke at kommentere på Helle Thomsens eventuelle landstrænerkandidatur.

»Jeg forholder mig sjovt nok ikke til konkrete navne, men der bliver af medierne nævnt rigtig mange spændende, og det er også derfor, at vi det kommende stykke tid vil tale med mere end en,« siger han.

DHF's sportschef, Morten Henriksen.

Morten Henriksen oplyser, at det ledige landstræner-job ikke vil blive slået offentligt op.

»Det har der i DHF ikke været tradition for, at vi gør, og det gør vi heller ikke denne gang. Mit ønske er, at vi har en ny landstræner på plads inden næste landsholdssamling i marts. Men det vigtigste er, at vi finder den rigtige person både på den korte og lange bane,« siger han.

Ifølge Morten Henriksen leder man efter en landstræner, der er med til at tage ansvar for den danske håndboldkultur, og som kan sikre, at man i Danmark om to, fem og 10 år stadig har kompetente spillere på højt niveau.

»Derfor skal vi have fat i en person, der er god til at se ind i udviklingen, og som kan præge den,« siger han.

Jesper Jensen er ifølge bookmakerfirmaet Unibet favorit til at overtage det ledige job som træner for det danske kvindelandshold i håndbold.

Som B.T. kunne fortælle i torsdags, har bookmakerne Unibet og Danske Spil sat odds på, hvem der kommer til at afløse Klavs Bruun Jørgensen.

Enten kigges der mod de forsvarende danmarksmestre fra Team Esbjerg, hvor Jesper Jensen de seneste år har gjort det fremragende som cheftræner, eller også vælger man at kigge mod Molde HK, hvor Helle Thomsen styrer tropperne.

Hvad angår Helle Thomsens kandidatur, havde Danske Spils oddsansvarlige, Peter Emmike, forleden denne kommentar:

»Helle Thomsen har hentet flere medaljer som landstræner for både Sverige og Holland og har bevist, at hun formår at tage et hold langt til slutrunder. Det har Danmark brug for efter en del magre år. Derfor vurderer vi, at hun er favorit til at lande jobbet.«

Morten Soubak, i midten, jubler sammen med de brasilianske spillere over VM-guldet i 2013.

Men det er ikke kun Helle Thomsen og Jesper Jensen, der bejler til det ledige job som træner for det danske kvindelandshold i håndbold. B.T. lister her en håndfuld andre kandidater op:

MORTEN SOUBAK førte i 2013 de brasilianske håndboldkvinder frem til VM-guld. Han er nu landstræner i Angola, som har kvalificeret sig til OL 2020 i Tokyo.

førte i 2013 de brasilianske håndboldkvinder frem til VM-guld. Han er nu landstræner i Angola, som har kvalificeret sig til OL 2020 i Tokyo. KIM RASMUSSEN søger nyt arbejde, efter han i sidste uge blev fyret som landstræner for Ungarns håndboldkvinder. Han har tidligere ført Polens håndboldkvinder frem til to VM-semifinaler, og i 2016 var han cheftræner for håndboldkvinderne fra CSM Bukarest, der vandt Champions League.

søger nyt arbejde, efter han i sidste uge blev fyret som landstræner for Ungarns håndboldkvinder. Han har tidligere ført Polens håndboldkvinder frem til to VM-semifinaler, og i 2016 var han cheftræner for håndboldkvinderne fra CSM Bukarest, der vandt Champions League. ALLAN HEINE vender til sommer hjem fra et cheftræner-job for håndboldkvinderne i den franske klub Nantes. Han har tidligere været træner for Viborg HK's håndboldkvinder.

vender til sommer hjem fra et cheftræner-job for håndboldkvinderne i den franske klub Nantes. Han har tidligere været træner for Viborg HK's håndboldkvinder. CLAUS MOGENSEN er tidligere blevet kåret som årets kvindetræner i Danmark og Norge efter at have ført København og Byåsen frem til liga-sølv.

er tidligere blevet kåret som årets kvindetræner i Danmark og Norge efter at have ført København og Byåsen frem til liga-sølv. MATHIAS MADSEN gjorde mellem jul og nytår god reklame for sig selv, da han førte håndboldkvinderne fra Herning-Ikast frem til en overraskende pokalfinale over Odense Håndbold.