Hun lignede Danmarks kommende håndbolddarling og var blevet en profil i Odense Håndbold.

Men de seneste 16 måneder har været et sandt mareridt for Helena Elver.

Hun var kun en uge fra at gøre comeback, da hun i september blev slået tilbage ned under gulvbrædderne i det træningslokale, hun netop havde svedt og kæmpet sig igennem i 10 hårde måneder.

Dommen lød på endnu en korsbåndsskade i samme knæ og yderligere 12 måneders genoptræning.

»Da var jeg sikker på, at jeg ikke ville komme tilbage. Min første følelse var, at jeg simpelthen ikke orkede det igen,« fortæller hun, da B.T. møder hende i netop det træningslokale i Odense.

»Jeg blev mega tom og helt knust, fordi det jo er pivhårdt at have arbejdet så hårdt i 10 måneder og så ikke få lov til at få det comeback, jeg følte, jeg havde fortjent,« fortæller Helena Elver om den tunge besked, mens hun tørrer tårerne væk.

Den første af de to korsbåndsskader ramte under opvarmningen til en landskamp mod Norge lige før EM-slutrunden i 2020.

Genoptræningen blev fulgt til punkt og prikke, men nedturshammeren slog igen under en holdtræning i Odense.

24-årige Helena Elver tøver ikke med at kalde den umenneskeligt lange skadesperiode for sit livs hårdeste oplevelse.

»En del af mig forsvandt. Jeg mistede min glæde, min dedikation og mit overskud, og jeg prøver stadig at få det tilbage.«

»Det har været rigtig hårdt at skulle op om morgenen, og jeg har haft perioder, hvor jeg skulle trække mig selv afsted. Det har jeg aldrig oplevet før.«

Mens Helena Elver i sin første lange skadesperiode lykkedes med at se de positive ting, har det halve år siden tilbagefaldet mest af alt været fyldt med bekymring og frygt.

Helena Elver står midt i sit livs længste håndboldpause. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

»Jeg er bange for at blive skadet igen. Hver gang jeg ser håndbold, kører der skrækscenarier gennem mit hoved. Jeg er bange for, om mit knæ holder, hver gang jeg skal hoppe.«

»Det er også en frygt for, at jeg ikke overvinder den frygt,« fortæller Odense Håndboldspilleren.

Derfor har den unge playmakers genoptræning i ADG Fysioterapi i Odense også været fyldt med små mentale kampe mod sig selv.

»Jeg skal bruge tid på at overvinde mig selv og tage mig sammen til at gøre det, hver gang jeg skal hoppe eller gøre noget, jeg ikke har gjort før. Det er ligesom, når folk er bange for at hoppe fra tremetervippen.«

»Indtil videre har jeg kun mærket, at jeg godt kan, og det gør mig mere komfortabel. Men det tager tid at blive mentalt klar til det, for jeg stoler slet ikke på, at mit knæ holder.«

Helena Elver erkender, at hun har været klar til at kaste håndklædet i ringen og give op.

»Men jeg ville have svært ved at se mig selv i øjnene, hvis jeg gav op.«

»Håndbold har været min identitet i rigtig mange år, og jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Jeg vil bare gerne spille håndbold.«

Helena Elver har nærmest brugt mere tid i træningslokalet end derhjemme. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

I forsøget på at blive mentalt klar igen arbejder Helena Elver tæt sammen med en coach, der hjælper hende med at tænke fremad i stedet for at tænke på de ting, der presser hende.

»Og så skal jeg acceptere, at jeg er skide bange, og at det er okay lige nu, så længe jeg arbejder hen imod, at jeg skal stole på min krop igen.«

Skadeshelvedet har også haft indvirkning på Helena Elvers sociale liv, fordi hun har manglet overskud i hverdagen.

»Jeg har været meget mindre sammen med andre, fordi jeg har følt, at jeg ikke har kunnet bidrage med så meget, som jeg plejer at gøre.«

»Det har jeg haft svært ved at acceptere,« fortæller Helena Elver, der dog alligevel har fundet glæden, når hun endelig har haft overskud til at være sammen med venner og familie.

»Det skal ikke lyde, som om alt er mega sort, men det har virkelig været hårdt, og der har været mange mørke dage. Jeg føler mig ikke hundrede procent glad, men det betyder ikke, at alt er dårligt.«

»Jeg har små glimt, hvor jeg er glad.«

»Jeg prøver bare at finde ud af, hvad der skal til for at gøre mig glad igen, og jeg glæder mig virkelig til at vågne op en dag og føle mig ægte glad igen.«