Den 1. december skete det endelig. Nærmest som en tidlig julegave.

For her kunne Helena Elver efter flere års kamp få den slutrundedebut, hun så længe havde drømt om.

»Det har været vildt og på samme måde også roligt. Jeg har egentlig følt mig ret godt tilpas i hele slutrunderytmen. Men første kamp var da helt specielt. Jeg var virkelig spændt og glædede mig til den, at få følelsen af at træde ind i en slutrunde og være en del af holdet. Det var en speciel følelse,« siger hun til B.T. om den første uge ved årets VM og selve debuten.

Også hendes familie var til stede i Jyske Bank Boxen, og hun nåede lige at få øje på dem, så hun kunne vinke til dem.

»Min familie betyder alt for mig, og de er en virkelig stor del af mit liv. De har været en stor del af både op- og nedture, så at kunne få lov til at vinke til dem i min første kamp i en slutrunde, det var meget specielt og virkelig en dejlig følelse, at de også kunne komme og støtte op om det,« siger Helena Elver.

Familien har været der gennem de hårde perioder. Tilbage i 2020 var Odense-spilleren udtaget til EM, men kort før slutrunden gik i gang måtte hun rejse knust hjem med en knæskade.

Da hun havde kæmpet sig tilbage og var tæt på sit comeback, blev hun ramt af uheld igen.

En ny knæskade satte en stopper for hende, og det var først i slutningen af 2022, hun igen var tilbage på håndboldbanen.

I oktober i år kom hun tilbage på landsholdet, og i sidste uge kunne hendes familie så endelig se hende udleve sin store slutrundedrøm.

Danmarks Helena Elver jubler efter scoring under VM-kampen mellem Danmark og Rumænien fra gruppe E under IHF verdensmesterskabet i kvindehåndbold i den indledende runde i Jyske Bank Boxen i Herning, tirsdag den 5. december 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Danmarks Helena Elver jubler efter scoring under VM-kampen mellem Danmark og Rumænien fra gruppe E under IHF verdensmesterskabet i kvindehåndbold i den indledende runde i Jyske Bank Boxen i Herning, tirsdag den 5. december 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Jeg tror bare, de var ekstremt stolte. Det har de også sagt, de var virkelig stolte over, jeg var nået hertil igen, og jeg tror også de sætter stor pris på, det er en anden version jeg er nu, end jeg har været tidligere. Jeg er meget mere glad og har overskud, jeg er lettet. Jeg tror, vi bare nyder virkelig meget, at nu er det en optur, og så håber vi, det bliver ved at være sådan,« siger Helena Elver.

Samtidig nyder hun også, at det endelig er slut med skader og hårde dage.

Både i hverdagen på håndboldbanen men også i medierne – endelig er det noget helt andet, der fylder.

»Det er virkelig dejligt. Det har været meget mørke år, og derfor nyder jeg også, det er lysnet meget mere, og at der er mange flere positive ting at tale om. Jeg føler også, at i de her uger har jeg været et stort smil i landsholdslejren. Jeg sætter stor pris på, jeg får lov til at udleve min drøm lige nu,« siger Helena Elver.

Helena Elver. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Helena Elver. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hun er ved at vænne sig til de mange rytmer og rutiner, der føler med en slutrunde.

»Der har jeg skullet finde min måde at gøre det på. Jeg tror ikke helt, jeg har fundet den endnu, men jeg nyder at være her og synes det er vildt hyggeligt,« smiler hun.

Der er en klar aftermatch-protokol, nævner hun som eksempel. Hun kan ikke bare sidde og hyggesnakke efter kampene, fordi der er stort fokus på restitution. Det betyder også, at der ikke rigtig er tid til at hilse på venner og familie efter kampe.

»Det har også været svært, men det er jo en del af det at være her. Det respekterer jeg, og jeg forsøger at finde en vej i det. Så er der en masse tiltag på hviledage og kampdage som juice, ingefærshots, hvile, taktik, som jo er anderledes. Alle de små ting,« siger hun.

Tilbage i oktober følte hun ikke, at hun helt havde ramt sit topniveau. Sådan er det faktisk også den dag i dag.

»Jeg tror stadig, jeg føler, der er mere. Det handler jo også lidt om min rytme. Så meget spilletid får jeg ikke hjemme i Odense, så der er noget rytme, der ikke helt sidder hvor det skal. Jeg synes stadig, jeg har fundet en god måde at håndtere, hvordan jeg skal blive brugt her indtil videre, og jeg har følt mig tryg i rollen, jeg har fået indtil nu,« siger Helena Elver.

Hun og resten af landsholdet møder Japan, Polen og Tyskland i mellemrunden ved VM.

Du kan følge kampen mod Japan live LIGE HER.