»Det har rustet mig til resten af livet.«

Hun har slidt og slæbt sig gennem 16 måneder med utallige træningsøvelser i en hård kamp for at komme tilbage på håndboldbanen.

Helena Elver stod ellers med håndklædet i hånden lige foran den berygtede ring, og var klar til at smide det.

»Men jeg blev enig med mig selv om, at jeg ikke ville give op,« fortæller hun til B.T.

»Jeg vil gøre alt for at komme tilbage, og jeg vil arbejde så hårdt, at jeg er fysisk stærk nok til det. Så håber jeg, at jeg også bliver mentalt klar til at spille håndbold igen.«

Det 24-årige stortalent lignede Danmarks næste håndbolddarling, da hun løb ind i sit livs nedtur med to korsbåndsskader i samme knæ.

En nedtur, hun fortæller meget mere om lige her.

Helena Elver var blevet en profil i Odense Håndbold og stod klar til sit landsholdsgennembrud ved EM i 2020, da hun før en træningskamp blev ramt af den første korsbåndsskade i venstre knæ.

10 måneder senere var hun klar til at trække håndboldtrøjen over hovedet igen og gøre comeback.

Men sådan skulle det ikke gå.

»Jeg har lært vildt meget om mig selv i det her skadeshelvede,« fortæller Helena Elver.

»Lige så hårdt det er, lige så lærerigt er det også at finde ud af, at selvom der ikke er meget lys, så er der lidt.«

Det er netop det lysglimt, hun prøver at fokusere på og rette sit blik imod. Hun har fundet ud af, at hun er stærkere, end hun troede.

»Min første tanke var jo, at jeg ikke orkede at gå igennem det igen.«

Med al den fysiske træning, skaden har ført med sig, tror Helena Elver på, at hun kommer stærkere tilbage. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Med al den fysiske træning, skaden har ført med sig, tror Helena Elver på, at hun kommer stærkere tilbage. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

»Men nu sidder jeg her seks måneder senere og tør håbe og drømme og har mod på at komme tilbage.«

For hver måned, der går, tæller hun ned til det comeback, hun skulle have haft i september, men som nu først bliver sidst i 2022.

»Det er faktisk gået overraskende hurtigt, så det er positivt,« griner hun.

For selvom træningsboblen til tider kan være ensom og svær at stå op til om morgenen, motiveres Helena Elver af sin kærlighed til at få sved på panden.

»Jeg elsker at træne. Det gør jeg stadig. Det var det hårdeste de første måneder, hvor jeg gik med skinne og krykker og ikke måtte lave noget. Det var pivkedeligt.«

»Men jeg har fantastiske fysioterapeuter her hos ADG, der gør det spændende og udfordrer mig.«

I det hele taget sætter Helena Elver stor pris på de mennesker omkring hende, der sørger for, at hun får gjort det, hun skal.

»Pigerne på holdet og de andre skadede spillere. De gør, at jeg gider komme og træne. Nogle dage er det en sejr bare at komme herop.«

Det smitter af på humøret, at Helena Elver kan mærke, hvordan hun bliver gradvist stærkere og mere stabil i sit skadesramte knæ. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Det smitter af på humøret, at Helena Elver kan mærke, hvordan hun bliver gradvist stærkere og mere stabil i sit skadesramte knæ. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

Det gælder blandt andre Mathias Gidsel og Simon Pytlick, der begge er i træningslokalet, da B.T. møder Helena Elver.

Hun har også nydt godt af at kunne træne med sin Odense-holdkammerat Mia Rej de seneste måneder.

»Jeg kan godt lide det fællesskab, vi har skabt her. Det er rart at være her, og nogle gange bliver jeg også bare og drikker kaffe og hygger. Så sidder jeg ikke helt alene med mine tanker,« siger Helena Elver.

Faktisk har hun også fået overvældende meget støtte fra folk, hun ikke kender.

»Jeg bliver helt rørt over alle de søde beskeder. Det er jeg vildt taknemmelig for. Når jeg er i hallen, kommer der folk og siger, at de glæder sig til, at jeg skal spille igen. Det er et af de positive glimt i hverdagen.«

Selvom hun ofte har skullet lede efter lyspunkterne, er hun klar over, at 2021 midt i al elendigheden også bød på gode oplevelser.

På banen vandt Odense Håndbold både mesterskabet og pokaltitlen, og selvom Helena Elver så det meste af sæsonen og alle de afgørende kampe fra sidelinjen, var hun en del af triumfen.

»Jeg ville bare ønske, jeg havde spillet håndbold i 2021.«

Efter 16 måneder, hvor de mørke dage har været flere end de lyse, tør Helena Elver nu drømme om at træde ind på halgulvet igen. Det betyder ikke noget, om det bliver til september eller først til december.

»Jeg skal nok nå det.«

I mellemtiden er drømmene om landsholdet, de store titler og en udlandskarriere skubbet i baggrunden.

»Det tør jeg ikke drømme om endnu. Først og fremmest vil jeg tilbage til Odense og bevise for dem, at jeg virkelig gerne vil spille for den her klub, der har støttet mig i halvandet års skadeshelvede.«

Først venter yderligere seks måneders genoptræning, der skal opfylde Helena Elvers ene brændende ønske for 2022:

»At jeg spiller håndbold igen.«

»Jeg har bare lyst til at være glad igen, og det håber jeg, håndbolden kan hjælpe med.«