Hun er 'pivtræt' af at få spørgsmålet.

Det er kommet en del gange. Men Helena Elver er blevet træt af at svare på, hvornår hun er tilbage på håndboldbanen.

Det fortæller hun i et interview med TV 2 Sport, hvor hun slår fast, at hun selvfølgelig håber, det bliver snart – men at hun ikke selv kender svaret på, hvornår det bliver.

»Den mentale del er klart en barriere. Jeg tænker ikke, det er supermærkelig efter det, jeg har været igennem,« siger Helena Elver, der har en grim og uheldig skadeshistorik med i bagagen.

Tre korsbåndsskader. Den første fik hun i 2017. Den næste i 2020, da hun var med landsholdet til EM-slutrunde i Herning, men her gik det galt, lige inden turneringen startede.

Og da hun havde kæmpet sig tilbage igen, blev hun ramt af uheld endnu en gang med en ny korsbåndsskade i 2021 på trods af, hun havde fulgt sin genoptræning til punkt og prikke.

»Jeg arbejder hårdt på at komme over den barriere, men det er selvfølgelig megahårdt at skulle give sig 100 procent hen til noget, når man tre gange er ramt af sådan en skade,« siger Elver, der fysisk står godt.

Odense Håndbold-spilleren har tidligere fortalt, at da hun i september sidste år blev skadet igen, var hendes første tanke, at hun ikke magtede at gøre det igen.

En sportsdirektør og en række skadede spillere; Katja Johansen (9), Dione Housheer (48), Trine Nielsen, Helena Elver (68) og Freja Cohrt Kyndboel (6) i pausen af Champions League kvindehåndboldkampen mellem Odense Håndbold og CSM Bucuresti i Odense søndag den 9. oktober 2022.

Hun var netop kommet tilbage, havde kæmpet i ti måneder, da hun fik beskeden om endnu en korsbåndsskade og yderligere 12 måneders genoptræning.

»Jeg blev mega tom og helt knust, fordi det jo er pivhårdt at have arbejdet så hårdt i 10 måneder og så ikke få lov til at få det comeback, jeg følte, jeg havde fortjent,« fortalte hun i interviewet, du kan læse her.

Dengang fortalte hun også, at hun havde frygten for at blive skadet igen – og at hun var bange for ikke at komme over netop den frygt.