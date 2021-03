Hun fik sin store drøm knust lige på målstregen, da hun blev skadet lige før, EM i håndbold startede.

Og selvom Helena Elver kæmper en brav kamp for at vende tilbage på banen hurtigst muligt, er det ikke altid en fest.

'Jeg viser store smil, glæde, fremskridt i genoptræningen og accept af min situation. Det er helt klart, hvad de fleste dage består af, men det er ikke hele sandheden.'

Sådan skriver Odense Håndbold-profilen på sin Instagram. Det var under opvarmningen til en testkamp mod Norge, hun måtte udgå med en skade i knæet.

Helena Elver (midten) i aktion for Odense Håndbold. Foto: Csaba Krizsan Vis mere Helena Elver (midten) i aktion for Odense Håndbold. Foto: Csaba Krizsan

Det viste sig at være en korsbåndsskade, og på få sekunder blev slutrundedrømmen knust.

'Ind imellem rammer de hårde dage mig med 100 km/t. Der er dage, hvor jeg er tømt for energi og motivation. Dage, hvor jeg har lyst til at træne mere og bedre, men bliver frustreret over, at knæet ikke kan holde til det endnu. Dage, hvor jeg føler mig ensom og alene, selvom jeg er en del af et hold og en klub, som støtter mig 110%,' lyder det ærligt fra 23-årige Helena Elver, der skulle opereres for skaden.

Det er nemlig ikke første gang, hun er blevet ramt af en alvorlig skade.

'Dage, hvor jeg føler magtesløshed og uretfærdighed over, at jeg skal igennem et genoptræningsforløb igen. Dage, hvor vejen til håndboldbanen føles uendelig lang og uoverskuelig. Dage, hvor bekymringer fylder alt for meget,' skriver Helena Elver i opslaget, der kan ses i bunden af artiklen.

Hun uddyber, at bekymringerne blandt andet går på, om hun træner godt nok eller når tilbage på det niveau, hun var på - det niveau, der gav hende en plads i truppen ved EM, hvor hun ellers var udset til at få en stor rolle.

'Man skal huske på, at alle har gode og dårlige dage. Men det er præcis på de hårde dage, det er vigtigt for mig at have mennesker i mit liv, som kan fortælle mig, at jeg er god nok, som jeg er, og at alt nok skal gå,' slutter håndboldstjernen.

Hun fortalte i midten af december, hvordan hun nu knokler for at blive klar og en del af den trup, der til december skal spille VM i Spanien.