Hun havde talt med ham dagen før.

Og allerede der vidste landsholdets assistenttræner Lars Jørgensen godt, at han dagen efter skulle ringe til Helena Elver med en god nyhed.

»Jeg havde lige nået at snakke med ham om onsdagen, hvor vi spillede i Nykøbing. Der snakkede jeg bare lige kort med ham, uden han sagde noget overhovedet, og så ringede han torsdag. Der tænkte jeg, det måtte enten være en god eller dårlig nyhed,« fortæller Helena Elver om dagen, hvor hun fik det opkald, hun havde drømt om, men knap turde håbe på.

Hun skulle med til den kommende landsholdssamling.

For første gang i tre år, efter hun i 2020 måtte rejse hjem med en alvorlig knæskade.

Da hun øjnede et comeback, blev hun skadet igen og måtte starte forfra, og derfor var det også et stort og rørende øjeblik, da Lars Jørgensens nummer tonede frem på skærmen den torsdag.

»Jeg blev lidt følelsesladet. Jeg gik med min mor, og jeg kunne se på hende, at hun også fik lidt tårer i øjnene – så fik jeg lidt tårer i øjnene. Det var helt fantastisk,« lyder det fra Odense-spilleren.

Under samtalen sagde Lars Jørgensen, at han allerede om onsdagen vidste, hun ville komme med.

Helena Elver under landsholdets træning mandag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men han havde været nødt til at køre med et solidt pokerface den aften.

»Han vidste det godt, sagde han i telefonen. Han sagde: ‘Ja, jeg vidste det godt i går, at jeg skulle ringe og sige det her i dag. Jeg måtte ikke sige noget, da de andre var der', og det er jo også fair,« griner Elver.

At hun kunne dele det store øjeblik med sin mor, betød også meget.

»Det var overvældende på den gode måde. Jeg tror også bare, hun blev ekstremt stolt og glad. Lige så meget som det har været turbulente år for mig, har det også været det for min familie, der jo går meget op i min håndbold og mig som person. Det har taget hårdt på dem også, men jeg tror, de føler belønningen nu virkelig betyder noget for os allesammen,« siger Odense-spilleren.

Hun er lige nu samlet med landsholdet i Vejle, hvor det gælder to EM-kvalifikationskampe mod Kosovo.