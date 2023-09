Hun har været igennem en lang, hård periode og har kæmpet sig tilbage.

Og nu er Helena Elver endelig tilbage på landsholdet efter flere år, hvor hun har kæmpet med alvorlige skader.

Mandag udtog Jesper Jensen den trup, der skal spille to EM-kvalifikationskampe i oktober, og her var hun med blandt navnene.

Det var assistenttræner Lars Jørgensen, der ringede i sidste uge for at overbringe den gode nyhed, fortæller Odense-spilleren til TV 2.

Odenses Helena Elver. Kvindehåndbold DM-finalekampen mellem Team Esbjerg og Odense Håndbold i Esbjerg tirsdag den 30. maj 2023.

»Jeg blev meget rørt, da han ringede. Nok netop fordi, at det har været meget turbulente år for mig. At få den anerkendelse for det arbejde, jeg har lagt i det. At få det opkald, som jeg ikke havde turde håbe på, det ramte mig rigtig hårdt men på en god måde,« siger en storsmilende Helena Elver.

Hun var udtaget til landsholdstruppen, der skulle spille EM på hjemmebane tilbage i 2020.

Men inden turneringen gik i gang, måtte forlade landsholdslejren med en alvorlig knæskade.

Dommen lød, at der var tale om en korsbåndsskade i det venstre knæ.

Det betød en lang pause fra håndboldbanen og en hård genoptræning. Efter ti måneder var hun klar til at trække håndboldtrøjen over hovedet og gøre comeback.

Men så gik det galt igen. I det samme knæ. En ny korsbåndsskade, der sendte hende tilbage til start.

»Jeg har lært vildt meget om mig selv i det her skadeshelvede. Lige så hårdt det er, lige så lærerigt er det også at finde ud af, at selvom der ikke er meget lys, så er der lidt,« sagde Helena Elver til B.T. tilbage i marts 2022.

Hun kæmpede sig igen tilbage, og i november 2022 kunne hun endelig træde tilbage på den håndboldbane, hun elsker efter 732 dages fravær.

