Det tyske fodboldikon Franz Beckenbauer drog forleden sit sidste suk – til stor sorg for hele fodboldsamfundet.

Og verden over har man vist respekt for 'Der Kaiser' ved at indlede fodboldkampe med et minuts stilhed.

Således også i onsdagens spanske Super Cup-semifinale mellem Real Madrid og Atlético Madrid – der blev afviklet i Saudi Arabiens hovedstad, Riyadh.

Men til tv-seeres store overraskelse, så blev det stille minut overdøvet af en piftekoncert fra de 25.000 tilskuere.

Disgusting scenes as Saudi Arabia fans whistle during the minute silence for Franz Beckenbauer before Real Madrid vs Atletico Madridpic.twitter.com/rf3GmD2mnO — Total Football (@TotalFootbol) January 10, 2024

Scenariet blev mødt med store harme på de sociale medier. B.T. har herunder samlet et par smagsprøver fra X:

– Respektløst. La Liga solgte deres ære for penge. Hvorfor ikke spille i Spanien?

– Denne chokerende scene viser, hvorfor Super Cuppen ikke skal spilles i Saudi-Arabien

– Ufatteligt!

– Ulækre folk

– Skamløst!

Spanske Cadena SER talte med en lokal saudisk journalist, som forklarede publikums opførsel.

»Det har intet med Beckenbauer at gøre. Det er mere en kulturel ting.

»Det er en vane eller tradition (at pifte, red.) her i Saudi-Arabien. At afvikle et minuts stilhed er noget, man rynker på næsen af hernede,« siger den lokale journalist.