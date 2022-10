Lyt til artiklen

Der er mål, som hurtigt ryger i glemmebogen, og så er der mål, som man aldrig glemmer.

Den danske håndboldstjerne Mads Mensah stod for et af sidstnævnte lørdag aften.

For i storkampen mod de forsvarende tyske mestre fra Magdeburg, hentede danskeren to point til sit hold, Flensburg-Handewitt, i sidste sekund.

Med blot tre sekunder tilbage af opgøret fik hjemmeholdet et frikast på kanten af feltet, og da bolden efter en enkelt aflevering endte i hænderne på danskeren, var der ikke andet at gøre end at sende bolden mod mål.

Og det gjorde Mads Mensah så sandelig.

For med et kanonskud bankede han bolden i kassen til slutresultatet 35-34 og sendte dermed sejren til det nordtyske mandskab.

Et mål, der fik hele hallen til at gå fuldstændig amok i ellevild jubel, mens danskeren nærmest blev overfaldet af sine holdkammerater.

31-årige Mads Mensah spillede lørdag en stor kamp i Flensburg-trøjen, hvor det blev til hele ni scoringer.

Backspilleren blev kun overgået af sin landsmand og holdkammerat Emil Jakobsen, der sendte bolden i mål 12 gange i løbet af kampen.

Med sejren ligger Flensburg-Handewitt nummer fem i den bedste tyske håndboldrække med ni point efter seks kampe.