Som dansker går man næppe med tanker om, at en krig med ét skal ændre alle planer.

Det er ikke desto mindre sket for den danske landsholdsspiller Kathrine Heindahl.

Torsdag fik hun ophævet sin kontrakt i den russiske klub CSKA Moskva, efter Rusland og Vladimir Putin invaderede Ukraine. Nu er hun hjemme i Danmark, hvor hun står uden indkomst, indtil hun starter i Team Esbjerg til juli.

»Fra lørdag efter landskampen er jeg arbejdsløs, og så må jeg se, hvad jeg skal få tiden til at gå med,« siger Heindahl til B.T.

Den danske landsholdsspiller og VM-medaljevinder ville ud af Rusland hurtigst muligt, fordi hun i lyset af krigen ikke kunne se sig selv bo og arbejde i Rusland. Samtidig var hun bange for at blive fanget i Moskva.

»Jeg følte mig usikker på, om de få veje ind og ud af Rusland ville blive ved med at være åbne, hvis konflikten bliver ved med at stå på. Derfor ville jeg ikke løbe den risiko, at jeg lige pludselig kunne sidde i Rusland og ikke være i stand til frit at rejse hjem. Den risiko var jeg ikke villig til at løbe, og der er penge ikke en førsteprioritet. Hvis der skete noget herhjemme, så skal jeg vide, at jeg ville kunne komme hjem hurtigst muligt, og det følte jeg ikke, jeg havde garanti for,« siger Heindahl, der fortæller, at hun naturligvis gerne ville have haft sin løn med, men at krigen gjorde, at hun var nødt til at bede sin russiske klub om at få ophævet kontrakten.

Derfor har hun nu brug for et job. Landsholdsspilleren har ikke været arbejdsløs, siden hun skrev under på sin første kontrakt som 18-årig. Alligevel er hun ikke fast besluttet på, at det er håndbold, hun skal arbejde med de kommende måneder.

»Det er ikke et must, at jeg skal ud og finde en anden klub. Det giver mig selvfølgelig ro i maven, at jeg kan tillade mig at se, hvad der dukker op, og om der er noget, jeg synes er interessant,« fortæller Heindal som tidligere har haft både studie og deltidsjobs ved siden af håndbolden.

Da Heindahl spillede i Randers, arbejdede hun i en investeringsvirksomhed, men hun er klar over, at en eventuel kommende ansættelse bliver for en kort periode. Derfor er hun heller ikke låst til et bestemt fag.

»Om det er noget, hvor der er så stor fleksibilitet, at jeg kan sidde derhjemme, eller om det skal være at plotte nogle tal ind i et diagram, så er jeg rimelig åben,« siger Heindal, som er sikker på, at hendes netværk kan hjælpe hende med at finde nogle, der er villige til at imødekomme hendes situation.

Det er ikke muligt for Heindahl at starte i Team Esbjerg allerede nu, grundet Dansk Håndbold Forbunds ligareglement, men det var Heindahl bekendt med, inden hun vendte snuden mod Danmark. Nu kan det pege mod et civilt job – eller mod en klub i Frankrig, hvis der igen skal harpiks på fingrene.

»Her er der muligheder i form af, at de kan bruge en 'medical joker', men det kræver jo også, at der er skader. Jeg er ikke i dialog med nogle klubber, så jeg må tage en dag ad gangen,« afslutter Heindahl.