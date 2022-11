Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

15 timer.

Så lang tid brugte Kathrine Heindahls familie i bilen i døgnet op til Danmarks seneste kamp mod Kroatien.

Landsholdsspillerens mor og to søstre tog turen til den slovenske hovedstad, Ljubljana, for at se deres datter og søster i aktion for det danske håndboldlandshold.

Men det var ikke længe, Danmarks nummer 10 fik lov til at være sammen med familien, som ankom fredag.

Kathrine Heindahl sætter pris på familiens opbakning. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kathrine Heindahl sætter pris på familiens opbakning. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg håber, at jeg lige når at sige dav til dem, og så kører de faktisk hjem nu her allerede. De skal på arbejde mandag. Så det har været en kort tur, men en tur, de har set frem til. Og de sagde, at det var en sindssygt flot køretur herned, så de følte, at de fik set en hel masse i forhold til, hvis man fløj,« sagde Kathrine Heindahl kort efter kampen.

Og trods det, at den danske landsholdsstjerne ikke fik mange timer med familien, var besøget guld værd.

»Det betyder jo alverden at få lov til at have familie siddende på lægterne, og at de følger en. Jeg sætter enormt stor pris på, at de gider tage turen herned. Det er dejligt med opbakning hjemmefra,« siger hun og roser de danskere, som har taget turen til Slovenien.

»Det var en fed kulisse at spille i i dag (lørdag, red.). Da vi gik fra opvarmningen, var der en del danskere på lægterne, men da vi løber ind, inden vi skal synge nationalmelodi, bliver vi allesammen ret overraskede over, hvor mange der lige pludselig er i rødt og hvidt. Så det var helt fantastisk, at de fyldte hele midtersektionen på langsiden.«

Kathrine Heindahl var godt tilfreds med sejren. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kathrine Heindahl var godt tilfreds med sejren. Foto: Liselotte Sabroe

Heindahl kommer samtidig med en opfordring til, at flere danskere tager turen fra Danmark til Slovenien for at bakke op om det danske kvindehåndboldlandshold.

»De (familien, red.) sagde, at det var en sindssygt flot tur. Så det kan anbefales, hvis flere vil tage den,« siger hun og fortæller, hvor meget opbakningen fra danskerne betyder.

»Med KIES, der starter i Celje, og så den opbakning, der er i dag, gør det bare ekstra fedt at spille. Jeg tror, at det, vi allesammen sætter mest pris på, det er fyldte haller, så det er jo også lidt kedeligt, hvis det er helt tomt. Vi kan ikke sætte en finger på opbakningen i dag.«

Heldigvis kunne familien Heindahl køre den lange tur hjem oven på en dansk sejr på 26-17 over Kroatien.

Onsdag venter Norge, og du kan følge opgøret live her på bt.dk.