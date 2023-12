De fleste kender det nok.

Man sidder og kigger i telefonen. Pludselig lander fingeren på Instagram-knappen, og inden længe har man brugt flere minutter på at kigge på billeder, reels og memes.

Det kender Kathrine Heindahl også godt, men for første gang i år har hun valgt at give sin Instagram fra sig.

Under årets VM bliver den styret af en af hendes gode veninder, mens landsholdsstjernen selv er logget helt ud.

»Det har jeg aldrig gjort før. Jeg tror bare, for mig handler det om at skære ind til benet – hvad er vigtigt? Der er det måske ikke, hvor mange følgere jeg lige har,« fortæller Kathrine Heindahl, der fortsætter:

»Jeg er blevet ældre og klogere på mig selv. For mig handler det også om, at folk der tidligere har spillet mesterskab på hjemmebane siger, det bare er større, der er mere bevågenhed, folk følger mere med … skulle der komme én dårlig besked, vil jeg hellere fraskrive mig den, og så kan jeg læse alle de positive. De ligger der stadig, når mesterskabet er slut,« lyder det fra stregspilleren.

Hendes veninde laver lidt memes på billeder, hun har frit valg til at lave eksempelvis quizzer i stories, og så sender Kathrine Heindahl billeder fra lejren, så der stadig er det personlige touch.

Alt imens er stregspilleren selv stemplet helt ud, så hun kan være endnu mere i sin VM-osteklokke.

Kathrine Heindahl under kampen mod Serbien. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kathrine Heindahl under kampen mod Serbien. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det eneste der betyder noget for hende er at snakke med sine nærmeste, resten bliver lukket ude.

Hun har dog også netop gennem fraværet mærket, hvordan Instagram fylder i hverdagen.

»Det er helt vildt. Jeg er logget ud, så hver gang jeg trykker på Instagram, siger den, jeg skal logge ind. Jeg synes, det er lidt skræmmende, hvor mange gange fingeren har nået at trykke på app’en. Det gør en lidt bevidst om, hvor meget vane der ligger i det,« siger hun.

»Nogle gange har det været en besked fra Casper (Heindahls mand, red.), jeg svarer på, og lige pludselig ser jeg, at nu har du lige trykket på Instagram … det var egentlig ikke det, jeg åbnede telefonen for. Det har givet virkelig meget bevidsthed om, hvor meget vane der ligger i det. Dag for dag er det blevet færre klik på den. Nogle gange tænker man, man kunne scrolle, om der er fede tags eller billeder fra i går (mod Serbien, red.), og så når jeg alligevel at tænke, om det egentlig er det, der betyder noget, i forhold til hvordan jeg præsterer,« siger Kathrine Heindahl.

At det er blevet i år, hun har lukket helt ned, hænger dels sammen med stimen, landsholdet har været inde i. Ambitionerne er store.

»Jeg tror på, vi kan gå hele vejen. Der ville jeg gerne give mig selv de bedste forudsætninger for at præstere på så højt et niveau som muligt. Der var det at afskærme mig fra de ting, der egentlig i sidste ende ikke har indflydelse på den præstation, som mere kan have negativ end positiv indflydelse,« forklarer Kathrine Heindahl.

Hun vil give sig selv ro. Og hun synes, det er blevet hyggeligt at læse, strikke eller sætte sig med en kop kaffe.

»Jeg prøver at være så meget i nuet og nyde at være en del af holdet. Der synes jeg nogle gange sociale medier godt kan trække en et lidt andet sted hen. Nogle bruger det som afslapning til at zone lidt ud. Der vil jeg hellere læse en bog, hækle, være kreativ,« siger Kathrine Heindahl.

Hun og landsholdet vandt første VM-kamp mod Serbien fredag aften, og søndag går det løs mod Chile i anden kamp i gruppespillet.