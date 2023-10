Det var ikke, fordi landsholdets forsvarskaptajn talte sekunderne, inden nytårsklokkerne ringede 2023 ind, men det er måske ikke så langt fra sandheden heller.

For Kathrine Heindahl venter en af karrierens største sæsoner - måske endda den største. Både for landshold og for klubholdet Team Esbjerg, som hun vendte hjem til i 2022. Og hvor hun stortrives.

Men returen til Danmark var uventet, for hun tørnede inden da ud for russiske CSKA Moskva, men da russerne invaderede Ukraine i februar sidste år, fik opholdet en dramatisk slutning.

»Jeg synes, det var vildt sjov at være ude, men det fik jo en brat afslutning. Det tog mig langt tid helt at komme mig over det. Jeg tror først, det var, da vi gik fra 2022 til 2023, at jeg kunne lukke det kapitel helt,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Mentalt tog det mig længere tid, end jeg først lige troede. Jeg mærkede det ikke rigtigt i dagligdagen, men når jeg kigger tilbage på det, kan jeg se, det tog mig langt tid at kunne slippe det kapitel helt.«

»Det er ligesom, når man skal starte på en eller anden kur, så er det altid om mandagen. Når der kommer et nyt år, reflekterer man automatisk over, hvad 2022 var for en størrelse.«

Og så er vi tilbage ved sæsonen 2023/2024. For Team Esbjerg topper ligaen, stormer af sted i Champions League, mens kvindelandsholdet har VM på hjemmebane og en mulig OL-deltagelse til sommer. Den perfekte håndboldstorm.

»Jeg nyder min hverdag i Esbjerg. Alt er kendt. Men det giver også noget ro, for der sker ikke noget uventet. Og det var også en af grundene til at vælge Esbjerg, at jeg fik roen, så jeg kunne fokusere på en sæson som den her, hvor der venter en masse.«

»For det er en vanvittig sæson. Men forhåbentligt også noget, jeg kigger tilbage på, når karrieren er slut som måske den største sæson. Mulighederne er der i hvert fald. Det bliver en hård sæson med en masse oplevelser.«

»Det kan også være en sæson, hvor man føler, man peaker. Det er mange store begivenheder, der falder i samme sæson. Når man er 31 år som mig, anses man som en af de markante profiler, der skal gå forrest, så der er mange aspekter i det.«

Heindahl er et af de sikre kort på holdkortet, når Jesper Jensen udtager den VM-trup, der skal jagte guld på hjemmebane fra 29. november i Herning.