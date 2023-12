Hun var den første til at komme med kram og store smil, da målet gik ind.

For Kathrine Heindahl var det vigtigt at gøre Julie Scagliones første slutrundekamp til noget positivt.

»Jeg ønsker hende tillykke med det første slutrundemål. Det er kæmpestort, og det synes jeg bare … håndbold er hurtigt videre. Det er uanset, om det er et mål, en kamp, medaljer. Det går bare videre,« sagde hun efter sejren over Chile ved VM.

Derfor havde hun en særlig lille besked til den 19-årige VM-debutant. Hun skulle huske lige at blive i momentet et øjeblik.

Danmarks Julie Scaglione jubler efter en af sine scoringer i slutningen af VM-kampen mellem Danmark og Chile fra gruppe E under IHF verdensmesterskabet i kvindehåndbold i den indledende runde i Jyske Bank Boxen i Herning, søndag den 3. december 2023. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

»Det var at minde hende om lige at stoppe op og forstå, hvor stort det er. Fortælle hende, at hun bare skal blive ved. Der kommer masser af chancer i kampen, det handler bare om at klø på,« lød det fra Kathrine Heindahl.

Hun roste de unge for at komme ind og 'bare give den gas'.

»De bidrager med det, de ved de er gode til. Det er fedt at bakke op om en som hende, der vil det og bare går all in i tingene. For os handler det om at være med til at gøre hendes oplevelse rigtig god og bakke hende op. Hun står jo lige pludselig i en 5-1, som vi ikke har brugt mange minutter på at træne. Det er at give hende tryghed, så hun føler, det er mega fedt at få sådan en oplevelse. Det betød meget for mig,« sagde Heindahl.

Med sejren over Chile er Danmark videre til mellemrunden, men inden venter den sidste gruppekamp mod Rumænien.