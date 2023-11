På den ene side er det stadigvæk enormt svært at tale om. Nogle har faktisk lyst til nærmest at glemme det.

På den anden side er det en vigtig del af fortællingen om, hvor det danske kvindelandshold står i dag inden årets VM, hvor de er blandt medaljefavoritterne.

Tiden skal skrues tilbage til december 2019, hvor landsholdet spillede slutrunde i Japan.

En rutsjebanetur med svingende resultater endte med, at holdet glippede kvalifikationen til OL.

»Jeg tror, at VM i 2019 i Japan var meget skelsættende. Det var en kæmpe skuffelse for os allesammen, især det her med at misse OL-kvalifikationen,« siger Kathrine Heindahl.

Det er stadigvæk hårdt at tale om. Det fornemmer man. Ikke kun for hende men for flere fra holdet. For oplevelsen kan nærmest stadig mærkes.

»Jeg får tårer i øjnene og bliver nærmest ked af det stadigvæk, når jeg ser klip derfra. Jeg tror, det vækker så dårligt et minde og så meget frustration og smerte, at det er en følelse af: ‘Det her skal ALDRIG ske igen’. Jeg tror virkelig, det var en form for lavpunkt,« siger hun alvorligt.

Landsholdet havde troet, de i det mindste kunne spille sig til kvalifikationen.

Kathrine Heindahl efter kampen mod Serbien ved VM i 2019. Foto: Charly Triballeau/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kathrine Heindahl efter kampen mod Serbien ved VM i 2019. Foto: Charly Triballeau/AFP/Ritzau Scanpix

Men den sidste kamp mod Serbien endte med en afbrænder og et uafgjort resultat, der akkurat ikke var nok efter en kamp, hvor Danmark ellers havde været stort foran men blev hentet.

»Det var bare et mesterskab med så mange følelser og så meget uro i følelsesregisteret. Det var en mega rutsjebane. Der var noget i at sætte foden i, nu er det nok. Nu skal vi videre, det skal ikke ske igen,« siger Kathrine Heindahl.

Samtidig understreger hun, at det er et mesterskab, landsholdet har lært enormt meget af. Det er en del af deres historie.

Det samme gælder nogle af de andre nedture – i mindre og større grad – som da holdet i 2020 tabte en bronzekamp, som 'alle mente de skulle vinde'.

»Det var også en skuffelse, men jeg tror, vi er et landshold, der har været helt nede, hvor vi har skrabet bunden følelsesmæssigt, fordi vi var så kede af det sammen. Det har bare givet os en rustning til, at vi har prøvet det hele på nær at vinde guld sammen. Vi har været i kulkælderen sammen, vi har været oppe at flyve sammen, vi har været hele registeret igennem som hold. Det, tror jeg, er noget af det, der bærer os til den succes, vi oplever nu,« siger Kathrine Heindahl.

For de svære perioder har været med til at rykke holdet, der i 2021 vandt VM-bronze og i 2022 vandt EM-sølv, tættere sammen.

»Det tror jeg. Og det var virkelig ikke fedt at være en del af,« siger hun med et lille grin i alvoren og fortsætter:

»Det var sindssygt hårdt. Alligevel tror jeg, det er noget af det, der gør, vi står her i dag.«

Det er dog ikke kun slutrunden fra 2019, der har haft betydning for, hvor landsholdet har rykket sig hen.

De har samlet stor erfaring fra blandt andet sidste års EM-finale, og så har spillerne også rykket sig individuelt.

»Vi har mange spillere, der har været ude på nogle af de største adresser i Europa. Nogle inklusiv mig selv er vendt hjem for at være i dansk håndbold igen. Jeg synes bare, vi har vist, vi har samlet erfaring år for år. Det har også udmyntet sig i bedre og bedre resultater. Jeg kan ikke sige, det er lige præcis dét her, vi er blevet bedre til, men vi har været i stand til hele tiden at flytte os og hige efter mere. Vores sult er kæmpestor og har været det gennem mange mesterskaber. Men sulten har været mere berettiget og mere realistisk de seneste år,« siger landsholdsstjernen.

Danmark spiller første kamp ved årets VM i håndbold den 1. december.