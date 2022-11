Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er egentlig ikke meget for at fremhæve enkelte spillere for meget. For mange har store roller.

Men Jesper Jensen har alligevel rigtig mange ord, når snakken falder på Kathrine Heindahl.

Spilleren, men ikke mindst lederen, der har en ekstremt stor betydning på håndboldlandsholdet anno 2022.

Du har måske lagt mærke til det. På banen er hun en af dem, der brøler højest. Hun er en af dem, der går rundt på opvarmningen og giver kram og highfives til sine holdkammerater.

»Hun har en enorm impact på en trup, og det har hun også på landsholdet. Jeg synes, hun vokser mere og mere på den menneskelige del. Jeg synes, hendes lederrolle er stor, hendes evne til at inddrage folk og vide, hvornår det er sjov og alvor, er enormt stærk. Hun er en kæmpe klippe på det her hold, må jeg sige.«

Sådan lyder de rosende ord fra landstræneren. Samtidig har Kathrine Heindahl spillet en stærk turnering indtil videre.

»Men jeg synes faktisk, det gode ved hende er, det er ikke hendes egen præstation, der er afgørende for, hvordan hun agerer som leder, og det er faktisk der, de store ledere træder frem,« siger Jesper Jensen.

Han har selv haft Heindahl i truppen i Team Esbjerg de sidste måneder, og også her kan han mærke, hvilken tilgang hun har til tingene, og hvordan hun har udviklet sig.

Kathrine Heindahl er en af de store ledere på og uden for håndboldbanen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kathrine Heindahl er en af de store ledere på og uden for håndboldbanen. Foto: Liselotte Sabroe

Noget, der blandt andet kommer fra de karrierevalg, hun har taget.

Det hele startede i Randers, inden hun skiftede til Odense.

I 2020 tog hun så springet til det store udland, da hun skrev under på en kontrakt med CSKA Moskva. Og netop beslutningen om det skifte gjorde ekstremt meget.

»Hun var klar til det, hun havde en fed tilgang til det. Det er nogle skøre ting, der sker derovre, og jo mere skørt, jo mere fed bliver oplevelsen. Hun er virkelig tjekket ind, har lært sig selv at kende, hvilke værdier vil jeg stå for, hvilke værdier vil jeg aldrig gå på kompromis med som menneske … det får man eddermame hakket til i Moskva,« siger Jesper Jensen og fortsætter:

»For du kan hurtigt bare glide ned og blive en individualist, som de er derovre, men hun har ligesom besluttet sig for og har skærpet, hvad hun gerne vil stå for, det tager hun med i Esbjerg, det tager hun med på landsholdet. At stå for den person, hun er. Man er slet ikke i tvivl om, at Heindahl er Heindahl, og det er en flot Heindahl,« siger landstræneren.

Typer som Kathrine Heindahl, Sandra Toft og andre ledere betyder ekstremt meget for truppen, især de unge, der kan læne sig op ad dem.

»Når det blæser, er det dejligt at have en stor klippe foran sig, man kan stå lidt i læ af. Det kommer jo til at ske. Da vi taber til Slovenien, er det også Heindahl og Sandra, der stiller sig op og tager vinden. Så kan mange ligge i læ, og det synes jeg kendetegner store ledere, og det er Heindahl blevet,« siger Jesper Jensen.

Selvom hun er ekstremt verbal, når først kampen er i gang, er det ikke altid nødvendigvis tilfældet i kulissen. Men betydningen er alligevel enorm.

Kathrine Heindahl og Louise Burgaard efter EM-kvindehåndboldkampen i mellemrunden Danmark-Kroatien i Ljubljana, Slovenien, lørdag den 12. november 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kathrine Heindahl og Louise Burgaard efter EM-kvindehåndboldkampen i mellemrunden Danmark-Kroatien i Ljubljana, Slovenien, lørdag den 12. november 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Heindahl er ikke altid en af dem, der råber så højt. Hun er der bare. Når hun siger noget, lytter man. Hun går rundt og giver krammere og mærker, om nogen lige har brug for noget. Hun fornemmer om nogle skal have lidt ekstra, så får de det,« siger Jesper Jensen og fortsætter:

»Jeg synes, hun har en kæmpe aura. Hun er virkelig blevet en karakter, man kan læne sig op ad. Bare at se hende varme op … hvis hun var min holdkammerat, ville jeg føle rigtig meget tryghed i at varme op ved siden af hende,« siger landstræneren.

Han og resten af landsholdet står onsdag over for den helt store prøve, når Norge venter i en vaskeægte gruppefinale i mellemrunden.