I 2020 var det papfigurer, der så Danmark spille EM i Boxen. I år er der mennesker på tribunerne i Herning.

De havde set mere frem til det, end de måske nogensinde havde set frem til noget. Men da EM kom, var Boxen tom.

Coronarestriktioner sørgede i 2020 for, at kvindernes længe ventede håndboldslutrunde på hjemmebane blev uden tilskuere i Herning.

Men fredag bliver der taget revanche, når Danmark går på banen i Boxen til VM-premieren mod Serbien.

- Det bliver megafedt. Jeg glæder mig megameget, og jeg håber, at Boxen bliver fyldt. Jeg tror, at jeg kommer til at stå med kuldegysninger til den første nationalmelodi, siger forsvarskrumtappen Line Haugsted.

Også Kathrine Heindahl har svært ved at holde sig i ro, når hun bliver spurgt om udsigten til at spille for op mod 12.500 mennesker af kød og blod.

- Vi havde set helt vildt meget frem til at spille i en fuld hal i 2020, og lige pludselig stod der papfigurer i stedet for, siger Heindahl med et grin.

Arrangørerne havde i 2020 forsøgt at skabe en visuel stemning af, at der var mennesker på siddepladserne. Det gjorde de ved at placere papfigurer på tribunerne. Men det løftede ikke ligefrem stemningen i den danske trup.

- Det var en flad fornemmelse, siger Line Haugsted.

For mange af de danske spillere er det første gang, at de skal spille i en så eksplosiv kulisse, som Boxen kan være under en håndboldslutrunde.

- Jeg har intet at sammenligne med. Men jeg tror, at alle håndboldspillere drømmer om at spille slutrunde på hjemmebane. Det bliver helt sikkert en vanvittig oplevelse, siger 19-årige Julie Scaglione, der er slutrundedebutant.

Men trykket fra lægterne og det pres, der opstår, når man er guldaspirant på hjemmebane, er også faktorer, som de danske spillere skal holde i stiv arm.

- Vi har gjort os nogle tanker om, at der selvfølgelig er et stort pres, siger rutinerede Kathrine Heindahl, der har syv slutrunder under bæltet.

- Vi ved, at folk kommer for at få en god oplevelse og mærke den håndboldfeber, der typisk lægger sig over landet, når vi og herrerne spiller mesterskaber.

- Det er vigtigt at være bevidst om, at vi skal bruge omgivelserne på den rigtige måde. Publikum skal være vores ottende mand, og det skal ikke være for stor en presbold for os. Vi skal nyde det i stedet for at frygte det, siger hun.

Danmarks første kamp ved VM går i gang fredag klokken 20.30. Serbien er modstander.

/ritzau/