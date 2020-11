Dramaet om EM-slutrunden på dansk grund fortsætter. Klokken 16:15 sætter Folketingets idrætsordførere sig sammen til et hasteindkaldt møde hos kulturminister Joy Mogensen (S).

Her skal politikerne diskutere, om og hvordan EM i håndbold kan afholdes på dansk grund midt i den verdensomspændende pandemi, som har fået Norge til at trække stikket.

Da DHF’s generelsekretær i går tronede frem på tv efter Norges chok-melding om, at landet trak sig som vært fra EM-slutrunden, var det ellers en anden ting, der stod i vejen for Danmark som solo-arrangør.

»Det er økonomi, økonomi og økonomi,« forklarede Morten Stig Christensen til TV 2 News.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har indkaldt Folketingets idrætsordførere til EM-hastemøde.

Men den udfordring ser ud til at være løst. Tidligere i dag sagde DHF-formand Per Bertelsen følgende til B.T.

»Det er sådan, vi har en aftale med EHF (det europæiske håndboldforbund, red.) og det norske forbund om, at vi skulle lave et overslag på, hvad omkostningerne i Danmark ville være, hvis vi skulle overtage Norges del. Det blev vi færdig med i aftes, og det har vi afleveret til EHF

Ifølge B.T.s oplysninger er den økonomiske knast høvlet væk - i hvert fald har danskerne ryggen fri.

EHF og Norges Håndboldforbund har angiveligt indvilget i en løsning, hvor Danmark ikke får ekstra udgifter bundet på ærmet, selv om det norske ben af turneringen flyttes.

Per Bertelsen, formand i DHF, står nu med en ny opgave - at arrangere HELE slutrunden på dansk grund.

Samtidig fortæller kilder tæt på processen, at det logistiske spørgsmål om, hvor de resterende kampe skal spilles, også er tæt på at gå op.

B.T. erfarer, at Kolding står klar til at påtage sig de kampe, der skulle være afviklet i norske Trondheim.

Dermed er dagsordenen klar, inden politikerne klokken 16:15 tager hul på et skæbnemøde om EM i håndbold. Det handler ene og alene om corona.

Ifølge kilder tæt på processen er særligt kulturminister Joy Mogensen bekymret for, om Danmark på egen hånd kan - og bør - afholde så stort et arrangement midt i corona-pandemien.

Mie Højlund. Kvindehåndboldlandsholdets nye træner Jesper Jensen, forestår fællestræning i Vejen mandag 8. juni 2020.

Joy Mogensen vil først udtale sig efter mødet, men sendte tidligere på dagen B.T. dette svar om processen, der i øjeblikket pågår:

»Vi skal sikre os, at arrangementet kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er Kulturministeriet tæt i dialog med DHF og sundhedsmyndighederne om, og den dialog er nu intensiveret af Norges udmelding.«