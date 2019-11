Hun blev fravalgt til EM sidste år. Nu er Simone Böhme tilbage.

»Selvfølgelig har jeg talt med Klavs (Bruun red.), og alt er okay. Der er ikke noget drama, så det gider jeg ikke rode mere i. Det er flere måneder siden. Alt er fint, og vi har det godt.«

Sådan fortæller landsholdsspilleren, der er udtaget til VM, til B.T. i kølvandet på, at hun sidste år luftede sine frustrationer over fravalget offentligt. I videoen i toppen af artiklen kan du høre toptræner Christian Dalmose komme med sit bud på, hvor langt Danmark når ved VM i Japan.

Blandt andet fortalte hun, at samtalen varede 45 sekunder, mens Klavs Bruun Jørgensen som begrundelse for fravalget fortalte, at Lotte Grigel og Mathilde Hylleberg længe var varme kandidater til pladsen.

Simone Böhme fortalte sidste år åbent og ærligt om skuffelsen ved at blive fravalgt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Simone Böhme fortalte sidste år åbent og ærligt om skuffelsen ved at blive fravalgt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Derudover fortalte landstræneren, at han hellere ville udtage en ung spiller i Hylleberg end at have en ældre spiller med. En forklaring, han også stod ved inden afrejsen til VM.

»Det kan godt være, Simone på papiret var en smule bedre end Hylleberg, og det sagde jeg også offentligt sidste år, men hvis vi så i fremtidsperspektiv, kunne vi se, at Hylleberg måske ville kunne overhale på sigt. Så ville vi hellere give hende den læring at gå rundt ved siden af,« siger Klavs Bruun Jørgensen og fortsætter:

»Jeg tror også, Simone ville have haft svært ved at stå i den situation gennem hele turneringen sidste år, når hun er vant til at spille på klubholdet. Det var nemmere for en spiller som Hylleberg. Det har egentlig været meget naturligt, og jeg har ikke været i tvivl om, Simone skulle med (i år, red.). Jeg synes, hun har fortjent det,« siger landstræneren.

Netop forklaringen om alder gav Simone Böhme ikke meget for sidste år, og hun lagde ikke skjul på, at hun var meget skuffet.

Stine Jørgensen (tv.), Lotte Grigel og Simone Böhme (th.) under VM i håndbold i 2017. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Stine Jørgensen (tv.), Lotte Grigel og Simone Böhme (th.) under VM i håndbold i 2017. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tror ikke engang, at skuffet kan beskrive det, jeg føler indeni. Den havde jeg ikke lige set komme. Vi havde en samtale, der varede 45 sekunder, hvor han fortalte, at de havde valgt at prioritere en anden. Der var ikke rigtig nogen begrundelser,« sagde hun blandt andet til TV 2. Og efterfølgende har de to da også fået talt om tingene, hvor de havde en 'fin snak', fortæller landstræneren.

»Jeg har grundlæggende ikke noget problem med ærlighed, men nogle gange er ærlighed bedst indadtil. Især når man er spiller og har en overordnet. Uden det skal sættes op som om, man ikke må sige noget, for det må man gerne, men jeg synes jo egentlig, jeg fik klappet tingene rigtig fint af med Simone. Jeg ved også som leder, jeg kender jo situationen, at når du først har fået den skuffende besked i telefonen, hører du ikke resten. Det var lidt tilfældet med Simone. Det fik vi løst på en fin måde og er videre,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

For han kan sagtens følge, at man reagerer i sine følelsers vold. Noget, han kalder en naturlig frustration.

»Og så skal man være klar over, at man skal lære af det også som spiller. Det skal resten af truppen også, at det går selvfølgelig ikke, at man modsiger de ting, der generelt er lagt ud. Så bliver det et mærkeligt, mudret og broget billede, og det vil være en oplagt mulighed for journalister at sætte en kile mellem det forhold, der er mellem træner og spiller, og det er bare ikke særlig sundt,« siger landstræneren.

Kristina Kristiansen og Simone Böhme tilbage i 2016. Foto: Claus Bech Vis mere Kristina Kristiansen og Simone Böhme tilbage i 2016. Foto: Claus Bech

Simone Böhme selv fortæller også, at det netop var skuffelsen, der fik hende til at udtale sig, som hun gjorde sidste år.

»Sådan er det vel i sportsverdenen. Der er mange følelser involveret. Nu har vi det godt, og det er det, jeg gerne vil fokusere på,« siger Simone Böhme, der også var med, da Danmark tidligere på året spillede VM-kvalifikation mod Schweiz.

Det danske landshold spiller den første kamp mod Australien 30. november.

Herefter venter Sydkorea, Tyskland, Brasilien og Frankrig i gruppespillet, og alle kampene kan følges LIVE her på bt.dk.