Se dét er gode minder.

I disse dage lægges gulvet i arenaerne i Herning og Frederikshavn, hvor kvindernes håndbold-VM skal afholdes fra næste uge, og det er ikke et hvilken-som-helst gulv.

DanskHåndbold har nemlig indkøbt det underlag, som det danske herrelandshold vandt deres historiske tredje VM-guld på, fortæller de til B.T.

Der er ikke blevet spillet på gulvet siden den rød-hvide-triumf i Stockholm i januar, så der blev gjort et fund under udpakningen, der vakte de bedste minder til live.

Der blev fundet guld-konfetti, da det skulle monteres. Foto: MCH Vis mere Der blev fundet guld-konfetti, da det skulle monteres. Foto: MCH

Et lille stykke guldkonfetti fra medaljeoverrækkelsen dukkede nemlig op, da det skulle lægges i Herning af en flok GOG-tilhængere, der har påtaget sig opgaven.

Tankerne fløj lige tilbage til herrefinalen, som blev vundet med 34-29 over Frankrig efter ti mål af Rasmus Lauge, ni fra Simon Pytlick og seks kasser fra Mathias Gidsel. De to sidstnævnte har tørnet ud for den fynske traditionsklub.

De danske håndboldkvinder spiller indledende gruppespil fra 1. december, hvor de står over for Serbien, Chile og Rumænien.

I denne weekend varmer de op med to udsolgte kampe mod Brasilien, og du kan følge kampene på BT.dk.